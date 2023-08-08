İmamoğlu-Özgür Özel cephesinden ortak formül. Kulislerden sızdı

Seçimlerin kaybedilmesinin ardından CHP'de başlayan "değişim" tartışmalarının baş aktörü olarak kabul edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10-15 gün içinde İBB Başkan adaylığını açıklayacağı konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre; bu durumda “değişimcilerin” İmamoğlu’nun desteğiyle Grup Başkanı Özgür Özel'i kurultayda "aday gösterecekleri” öne sürülüyor. Ancak, İmamoğlu’nun önderlik ettiği ve sızdırılan “çevrimiçi toplantısına” katılan Gökhan Günaydın, Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Selin Sayek Böke gibi isimlerin bu listede bulunmayacağı ileri sürülüyor. Bu isimlerin tabandan ve seçmenden, “zaten yıllardan beri partideler, değişim bu isimlerle mi olacak?” tepkisini gördüğü için yer almayacağı belirtiliyor.

İstanbul’un kurultaya 196 delege verdiği anımsatılarak, “Bu 36 ilin sayısına eşit. İstanbul’da CHP’nin önde olduğu ilçe örgütlerine baktığımızda İmamoğlu destekçilerinin önde olduğunu görüyoruz. Bu açıdan kurultay çetin geçebilir” değerlendirmeleri yapılıyor.

Ayrıca kurmaylar, “2018’de Muharrem İnce salondaki üyelerin desteğiyle iyi bir başarı yakalamıştı. Taban ve delegeler karşı karşıyaydı. Bu kurultayda ‘değişim’ söylemleri dikkate alınmazsa aynı atmosferle karşılaşabiliriz” görüşü dillendiriliyor.