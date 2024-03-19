İmamoğlu 'Siz hepiniz ben tek' dedi. 17 bakan artı aday; etti 17+1. Ama bir kişi daha var. O da geliyor. Buyursun gelsin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi’nden vatandaşlara seslendi.

Pendik-Kaynarca-Tuzla metrosunun Pendik-Kaynarca bölümünü önümüzdeki sene açacakları bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Yine Sabiha Gökçen hattını onlar, yani bakanlık yaptı. Bizi açılışına bile davet etmedi. Bitirdi, açılışını yaptı, bize teslim etti. İşletmesini biz yapıyoruz. Ama 5,5 milyara yakın parayı, bizden 10 ayda tahsil etti biliyor musunuz? Daha önce 20 senede parasını alırlardı. Bizden 10 ayda aldılar. Yahu bu da milletin parası, bu da milletin parası. Dertleri ne biliyor musunuz? Güya Ekrem İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracaklar. Güya Ekrem İmamoğlu'na diz çöktürecekler. Güya Ekrem İmamoğlu'nu yıldıracaklar. Hadi oradan. İşine bak, işine bak, işine bak. Bu millet, hizmet edeni görür. Bu millet var ya bu millet, -öyle parti, purti işi değil- hakkını verir, hakkını” ifadelerini kullandı. 2019 yerel seçimlerinin 31 Mart ve 23 Haziran sonuçları arasındaki farkı örnek gösteren İmamoğlu, “Milletimizin vicdanı, milletimizin adaleti büyüktür. Yukarıda Allah var. Bakın, mübarek Ramazan ayındayız. Bunların o gün yaptıkları, kul hakkı yemek değil midir? Kul hakkı yediler. Hesabını verdiler mi? Vermediler. Ama millet hesabını kesti, millet” dedi.

“BUNLAR SEÇİMİ KAYBEDECEĞİNİ ANLADI YA HEMEN YALANA, DOLANA, KUMPASA BAŞLADILAR”

“Bunlar seçimi kaybedeceğini anladı ya hemen yalana, dolana, kumpasa başladılar” diyen İmamoğlu, “Yolun kenarında, caddede, parkta, orada, burada, yanan otobüs filmleri çekmek, kumpaslar kurmak, 4,5 sene önceki videodan kendine iş aramak… Savcı gibi her gün açıklama yapıyor Adalet Bakanı. Üzülüyorum onun haline. Bakın; 17 tane bakan. İstanbul'da siyaset yapıyor. Şimdi 17 bakan artı aday; etti 17+1. Ama bir kişi daha var. O da geliyor. Yakındır, gelecek. Bekliyoruz vallahi, gel, bekliyoruz. Buyursun gelsin. İstanbul’a bekliyoruz. İstanbullu misafir ağırlamayı sever mi? 23 Haziran'da, 806 bin kere nasıl misafir ettiyse, şimdi daha büyük rakamla misafir edecek” şeklinde konuştu. Kendi 5 yıllık dönemlerinde, gelirleri daha düşük olmasına rağmen, önceki döneme göre 4,2 milyar dolar daha az harcama yaparak, daha fazla iş ürettiklerinin altını çizen İmamoğlu, “TL'sini söyleyemiyorum, utanıyorum. Döviz öyle arttı ki, çarpınca makine bile göstermiyor. Bunların gazabından, bu milleti, Allah korusun. 4,2 milyar dolar daha az harcadık, ama onların 25 yılda yapamadığını, biz, 5 yılda yaptık” ifadelerini kullandı.

“BU ŞEHRE RANT KAPISI OLARAK BAKTILAR”

5 yılda, önceki dönemin 25 yılda yaptığı 122 kilometre metronun yarısı kadar raylı sistem hattı ürettiklerine dikkat çeken İmamoğlu, “Bu kardeşiniz, ekip arkadaşlarıyla birlikte, 5 yılda 65 kilometre yaptı. 63 kilometresi de yerin altında yapılmaya devam ediyor. Biz, 10 yılda var ya, 50 yıllık iş yaparız. Bunların o kibrini, bunların kumpaslarını, bunların yalanlarını, bunların rantçılığını, bunların Kanal aşkını tarihe gömeceğiz, tarihe” diye konuştu. Rakiplerinin tek bir kişinin aklına, kendilerinin ise ortak akla güvendiğini vurgulayan İmamoğlu, “İstanbul'u yönetenler, Pendik'i yönetenler, sizleri uzun yıllar ihmal etti. Doğru mu? Bu şehre rant kapısı olarak baktılar. Doğru mu? Bakın; Kurna Mahallesi’nde, planlama yetkisinin belediyemize verildiği, sosyal konut yapmak için imar planlarını da yaptığımız… Bak; sosyal konut yapacağız sabit taksitle. Onlar, milletin neyi var, neyi yok alıyor. Biz, sabit taksitle oraya sosyal konut yapacağız. İşin onayı için her şeyi hazırladık, bakanlığa yolladık. Fırsatçılığa bak; 8 milyon metrekarelik alanı, bizim yetkimizde olan alanı, hani bu ‘Adilim’ diyen veya şehre belediye başkan adayı olan acemi aday var ya, onun bakanlığının imzasıyla, o 8 milyon metrekareyi bizden alıyorlar, Pendik Belediyesi'ne veriyorlar. Pendik Belediyesi daha Ertuğrulgazi'nin sorununu çözememiş, gidecek 8 milyon metrekarede sabit taksitle ev yapacak. Ya bu kadar yalan, bu kadar iftira, bu kadar kumpasın karşılığında, bir de bu kadar partizanlık olmaz” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Fatih Toplu Hizmet Tanıtım Töreni” ve halk buluşmasında konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü Meydanı’nın açılışını gerçekleştirdi. Meydan ile birlikte Ragıp Gümüşpala Caddesi düzenlemesi, Ali Paşa Sarayı zemin altı otoparkı ve Sarayburnu Arkeoparkı ve Tekfur Sarayı Yaşam Parkı’nın açılışlarını gerçekleştiren İmamoğlu, Reşat Nuri Sahnesi’nin de temelini attı.

“Yıllardır bu tempoyla çalışıyoruz” diyen İmamoğlu, “Onlar anladılar ki; biz bu adamla ve bunun ekibiyle, bu anlayışla boy ölçüşemeyeceğiz. Belediyecilikte bunlarla yarışamayacağız. Pes ettiler, pes. Er meydanından kaçtılar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Kumpas meydanına çekmeye çalışıyorlar. Seçimi iptal ettiler. O zaman ne oldu? Milletimiz bu sefer, tam 806 bin kez tuş etti. Şimdi kurgulardan, kumpaslardan, kışkırtmalardan medet umuyorlar. Seçim günü yaklaşınca göreceksiniz, daha yeni numaraları var. Bugünden itibaren 12 gün kaldı seçime. Şimdi 12 günde ne yapacaklar? Ekrem’i nasıl ederiz? Nasıl kumpaslar yaparız? Nasıl yalanları uydururuz? Mektup mu yazdırırız? Yeni montajlar mı yaptırırız? Kurgular mı yaparız? Yahu, isterseniz gidin Hollywood'da film çevirin, bu milleti aldatamazsınız kardeşim” ifadelerini kullandı.

“SARAYBURNU PARKI’NI 10-15 YIL UNUTTULAR”

“Gelirken uğradım; Sarayburnu Parkı'nda olağanüstü güzel işler yaptık. Hepiniz biliyordunuz; Sarayburnu Parkı çöplük gibiydi. Öyle değil mi? Yani bir insanın tarihine, geçmişine bu kadar ilgisiz olması… Tamam, orada bir şantiye yapıldı. Üstünden 10-15 beş yıl geçti. Unuttular. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk yapılan anıtı orasıdır. ‘Acaba niye unuttular’ diye, insan düşürmeden edemiyor. Değerlerine bu kadar uzak duran ve sinsice birtakım hususlara yorum yapan bir yönetimi, ben bir daha görmedim. Biz nasıl bakarız biliyor musunuz bu tür olaylara? Tarihimizin tamamı bizim. Tarihimizin geçmişinden bugüne her anı, her kişisi bizim; eksiğiyle, yanlışıyla, zaferleriyle kutlamalarıyla, bayramlarıyla. Fatih Sultan Mehmet de bizim, Kanuni Sultan Süleyman da bizim. Mustafa Kemal Atatürk; bizim. Hepimizin. Onun için biz, tarihine saygıyla bakarak, bu alanların düzenlenmesine büyük önem verdik. Mutlaka Yerebatan Sarnıcı’nı gidin görün. Pırlanta gibi oldu. Beyazıt Meydanı'nı dolaşın. Pırlanta gibi oldu. Ordu Caddesi'ni dolaşın. Pırlanta gibi oldu… Vatan, millet, ordu… Öyle yani!”

“1 NİSAN'DAN İTİBAREN FATİH'E BELEDİYE BAŞKANI YAPACAĞINIZ MAHİR POLAT BAŞKANIMIZLA ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ”

“İBB Miras ve belediyemizdeki diğer görevlerinden bildiğiniz ve özellikle Fatihlilerin gönlünü çoktan fethetmiş olan, değerli yol arkadaşım, şimdi Fatih'te Belediye Başkan adayımız -inşallah sizlerin desteğiyle 1 Nisan'dan itibaren Fatih'e Belediye Başkanı yapacağınız- Mahir Polat Başkanımızla çok güzel işlere imza atacağız. 5 yılda, Fatih'te ve tüm İstanbul'da, bizden önce 25 yıl İstanbul'u yönetenleri biz ne yaptık biliyor musunuz? Burayı ihmal ettikleri için, burayı yok saydıkları için, hepinizin huzurunda onları güzelce bir tuş ettik, tuş. Belediyecilikteki üstün becerimizle ve performanslarımızla onları tuş ettik. İcraatla, hizmetle yatırımla tuş ettik. İstanbul'u talan eden, israf ve ihanet şebekelerini yere serdik. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Milletin parasını, millete verdik. Milletin parasını millete verdikçe, o bir avuç insanın gücü azaldı. Biz, bu şehirde işgallere, ihmallere son verdik. Halka ait alanları, halkın kullanımını açtıkça, onların hareket kabiliyetleri azaldı. İsrafa, ranta, haksız kazanca son verince, israf ve ihanetin şebekelerinin nefesi kesildi.”

“SONUÇTA NE OLDU BİLİYOR MUSUNUZ?”

“Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Onlar anladılar ki; biz bu adamla ve bunun ekibiyle, bu anlayışla boy ölçüşemeyeceğiz. Belediyecilikte bunlarla yarışamayacağız. Pes ettiler, pes. Er meydanından kaçtılar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Kumpas meydanına çekmeye çalışıyorlar. Onlar, 31 Mart 2019’da da seçimi kaybedince, yine er meydanından kaçtılar. Seçimi iptal ettiler. O zaman ne oldu? Milletimiz bu sefer, tam 806 bin kez tuş etti. Şimdi kurgulardan, kumpaslardan, kışkırtmalardan medet umuyorlar. Seçim günü yaklaşınca göreceksiniz, daha yeni numaraları var. Bugünden itibaren 12 gün kaldı seçime. Şimdi 12 günde ne yapacaklar? Ekrem’i nasıl ederiz? Nasıl kumpaslar yaparız? Nasıl yalanları uydururuz? Mektup mu yazdırırız? Yeni montajlar mı yaptırırız? Kurgular mı yaparız? Yahu, isterseniz gidin Hollywood'da film çevirin, bu milleti aldatamazsınız kardeşim. Bu işler onların uzmanlığı ama ben şunu çok iyi biliyorum. Milletimiz bunu çok güçlü şekilde ispat etti. Milletin vicdanı karşısında hiçbir güç duramaz. Ben, 86 milyon insanımın da 16 milyon İstanbullunun da vicdanına kurban olayım.”