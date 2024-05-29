İmamoğlu Vali ve Ordu Komutanı Fatih'in türbesinde

İstanbul Valiliği tarafından, “İstanbul’un Fethi’nin 571. Yıldönümü Kutlama Programı” kapsamında, Fatih Camii haziresinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde anma töreni gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri Fatih Sultan Mehmet’i İstanbul’un Fethi’nin 571. Yıldönümünde, Fatih’te bulunan türbesinde andı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi törenden önce Fatih Camii Külliyesi haziresinde bulunan eski İBB Başkanlarından Dr. Mimar Kadir Topbaş’ın kabrini ziyaret etti.

Daha sonra, aralarında İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’ın da bulunduğu protokol heyetiyle birlikte Fatih’te bulunan Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret eden İmamoğlu, İstanbul’un fethinin bir istila veya talan hareketi olmadığını vurguladı.

İmamoğlu, “Fatih Sultan Mehmet Han, kültürlerin kendisini muhafaza ettiği, koruduğu bir dönemin İstanbul’da var olmasıyla, aslında çağlar öncesinden çok farklı bir barışçıl ortamı sağlama gayretini ortaya koyan, çok entelektüel, çok özgün bir insan.” açıklamasında bulunurken, Fatih Sultan Mehmet’in çok farklı bir komutan ve padişah olduğunu belirtti ve “Biz de onun fethedip, bize emanet ettiği bu güzel şehre layık olma çabasında olan yöneticileriz” dedi.

“FETHİN ÇOK DERİN ANLAMLARI VAR”

Yaptığı ziyaretin sonrasında, duygularını sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayınla kamuoyuna duyuran İmamoğlu, “Bugün, devlet erkanımızla birlikte, Fethin 571. yıldönümünde, hep beraber dua ettik. Fatih Sultan Mehmet Han’ı rahmetle, minnetle andık. Ruhu şad olsun.” ifadelerini, kullandı.

Fethin yıldönümünü hep birlikte kutlayacaklarını ifade eden İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet ile ilgili, “Fethin çok derin anlamları var. Fatih Sultan Mehmet Han, Peygamberimizin müjdelediği bir fethin kumandanı. Ve aslında bir çağın değişimine vesile olan bir fetihten bahsediyoruz. Çağın çok ilerisinde bir komutan ve bir devlet yöneticisi, padişah. Osmanlı İmparatorluğu’nun belki en parlak sürecine imza atan ve o sürecin başlamasına vesile olan padişah.” ifadelerini kaydetti.

“BU GÜZEL ŞEHRE LAYIK OLMA ÇABASINDA OLAN YÖNETİCİLERİZ”

İmamoğlu, yaptığı açıklamada, fethin farklı anlamlarının olduğunu vurgularken yalnızca savaşla fethedilen bir şehir döneminden bahsetmediklerini ifade etti ve “Tutum, tavır ve o dönemde yönetme anlayışı, inançları kucaklayarak ve burada yaşayan insanların yüzyıllar boyu yaşayacakları zemine hazırlayarak, fethi bir istila, bir talan değil, tam aksine kültürlerin kendisini muhafaza ettiği, koruduğu bir dönemin İstanbul’da var olmasıyla, aslında çağlar öncesinden çok farklı bir barışçıl ortamı sağlama gayretini ortaya koyan, çok entelektüel, çok özgün bir insan. “ söyleminde bulundu.

Fatih sultan Mehmet’i “Çok farklı bir komutan, farklı bir padişah.” olarak tanımlatan İmamoğlu, “Biz de onun fethedip, bize emanet ettiği bu güzel şehre layık olma çabasında olan yöneticileriz.” dedi.

“İSTANBUL’UMUZ ÇOK KIYMETLİ DÜNYA KENTİ”

“Bugünün çağında fethin farklı anlamları var ve ben de bu anlamla yüklü bir şehrin Belediye Başkanı olarak, derinden bu süreci aslında hisseden ve bunu koruyan, muhafaza eden bir anlayışla bu kentin yönetilmesine inanan birisiyim. İstanbul’umuz çok kıymetli dünya kenti, kadim dünya kenti.” açıklamasında bulunan İmamoğlu, İstanbul’un; coğrafyasıyla, kültürüyle, medeniyetiyle eşi benzeri olmayan bir şehir olduğunu vurguladı.

İmamoğlu, 3 imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul’un varlığının çok kıymetli olduğunu kaydetti ve “İşgali de yaşadı bu şehir ve o işgal dönemi 5 yıl sürdü. Kurtuluş Savaşı öncesinde işgal edilen, 1918’le 1923 yılları arasında işgal kuvvetlerinin olduğu bu kenti, yine büyük mücadeleyle, Atatürk önderliğinde kurtararak, tekrar toplumumuzun, milletimizin dersaadeti, İstanbul’u, güzel şehri olmaya devam etti.” ifadelerini kullandı.

“EMANETE EN GÜÇLÜ ŞEKLİYLE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

“Bu emanete hep beraber, en güçlü şekliyle sahip çıkacağız. Bu kentin korunması, doğasıyla, tarihiyle, kültürleriyle, farklılıklarıyla, inançlarıyla korunması, hepimize Fatih Sultan Mehmet’in emanetidir.” ifadelerini kaydeden İmamoğlu, Maltepe’de İstanbul’un Fethi kutlamalarının devam edeceğini belirtti.

İBB Başkanı, “19.30’dan itibaren, her yıl olduğu gibi, 6 yıldır, Fethin yıldönümünü coşkuyla, insanlarımızla paylaşarak, konuşarak, eğlenerek, ama aynı zamanda bu şehri koruyarak ve bu şehri emanet eden insanlara minnet duyarak kutlamaya devam edeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhu şad olsun. İstanbul’umuz, ebediyen yaşayan ve her zaman bu kadim ruhunu ve varlığını koruyan bir şehir olsun.” dedi.