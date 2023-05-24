İmamoğlu video ile duyurdu: Birini daha yıktık

Editör: Bengü Zorlu

İBB'ye bağlı zabıta ekipleri, Üsküdar'da yer alan kaçak kafeleri yıkmaya devam ediyor. Bugün de Salacak'ta yer alan kaçak bir kafe daha yıkıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, haberi Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayla duyurdu; “Dünyanın en güzel manzaralarından birinde, Üsküdar Salacak'ta yıllardır göz yumulan kaçak kafelerin birini daha bugün yıktık.”

İBB ekipleri, geçtiğimiz ay da Üsküdar Meydanı'ndaki bazı kaçak kafeleri yıkmıştı.