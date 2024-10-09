İmamoğlu yeni ve yerli diyerek açıkladı . İETT filosuna 150 otobüs daha eklendi

Geçtiğimiz günlerde İETT vatandaşların talepleri üzerine 4 ilçede 11 yeni hattı devreye almıştı. Sancaktepe, Beykoz, Maltepe ve Küçükçekmece'de yeni otobüs hatlarında hizmet verilmeye başlanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşlara bugün bir güzel haber daha verdi.

Sosyal medya üzerinde bir duyuru yapan Ekrem İmamoğlu İETT filosuna 150 yeni otobüsün daha katıldığını açıklayarak İstanbullulara 'Hayırlı uğurlu olsun' dedi. İmamoğlu paylaşımında otobüslerin yeni ve yerli olduğunu vurguladı. İmamoğlu ayrıca paylaşımına İETT filosunun görüntülerini de ekledi.

İmamoğlu paylaşımında "İstanbul’umuza yeni otobüs hatları ve ek sefer kazandırırken, otobüs filomuzu da güçlendiriyoruz. Yeni – yerli üretim – konforlu ve güçlü 150 otobüsümüzün tamamının teslimatı tamamlandı. İstanbul’umuza, hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.