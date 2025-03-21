İmamoğlu'na 'kreş' soruşturması!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından hakkında bir soruşturma daha açıldığını duyurdu.

İmamoğlu açıklamasında açtıkları kreşler nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını belirterek “İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum."