İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi... Dilek İmamoğlu çocuklarıyla kürsüde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Maltepe'de düzenlenen İmamoğlu'nda Özgürlük Mitingi'nde çocuklarıyla birlikte kürsüde yerini aldı. İlk konuşmayı gerçekleştiren İmamoğlu, "Mücadeleye devam" mesajı verdi.

Dilek İmamoğlu'nun konuşması esnasında vatandaşlar "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" diye slogan attı

"EKREM'E CEZA İŞLEMEZ"

Mitingde konuşma yapan Dilek İmamoğlu, "Milletin Ekrem'e olan sevgisi karşısında aciz kaldıkları için cezalandırıyorlar. Asla Ekrem kadar milletin gönlüne giremeyeceklerini biliyor, onun için cezalandırıyorlar. İstediğinizi yapın Ekrem'e ceza işlemez. Hangi duvar sevgiye engel olabilir, hangi demir parmaklık gerçeği gizleyebilir" dedi.

Dilek İmamoğlu konuşmalarında şu ifadeleri kullandı:

"Gençler tepkilerini demokratik yolla dile getiriyorlar. İşte şimdi de buradalar. Bu değerli gençleri, bu güzel evlatları suçlu gibi göstermeye çalışanlar bu meydana iyi baksınlar. Bu gençler depremlerde, orman yangınlarında kimseden emir beklemeden en önde yardıma koşanlardır. Bu ülkenin tüm çocukları bizim evladımızdır. "