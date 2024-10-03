'İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse ne olacak?' Özgür Özel kritik soruya yanıt verdi

CHP lideri Başkanı Özgür Özel tv100’de Kübra Par sorularını yanıtlarken herkesin aklını kurcalayan Ekrem İmamoğlu sorusuna da yanıt verdi.

İMAMOĞLU'NA SİYASİ YASAK GELİRSE NE OLACAK?

Özgür Özel "İmamoğlu siyasi yasak alırsa yol haritanız ne olacak?" sorusu üzerine bu konuda birkaç kez toplandıklarını, Ekrem İmamoğlu ile de görüştüklerini, kademe kademe ne yapılacağını görüştüklerini ancak şimdiden bir şey açıklamanın doğru olmayacağını söyledi.

Özgür Özel. 'İktidar olmazsam istifa ederim'

"Her şeyden önce bu cezayı normalleştirmemiz lazım" diyen Özgür Özel "Böyle bir kararın alınmaması, okunmaması lazım. Alındıktan sonra da Yargıtay aşaması var." dedi.

Özgür Özel "Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşamasın kalacak. Acaba İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı tartışmasını gündemde tutmak isteyenler var. Bu oyuna gelmeyelim. Ekrem Bey bana insanların ona 5 yıl için yetki verdiğini vurguladı." diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ MI? EKREM İMAMOĞLU MU?

"Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında kalındığında nasıl karar verilecek?" sorusu yöneltilen Özgür Özel "Allah ikisinin de eksikliğini göstermesin. Ya olmasalardı? Bu aday tartışmalarına erkenden başlamayacağız. Partinin hedefi çok net. Biz bu iktidarı seçim yoluyla değiştirip güçlü bir parlamentoyu kurmak istiyoruz. Güçlü bir yürütme, güçlü bir başbakan..." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel adaylık tartışmaları konusunda "Bu tartışmaları bizden olmayanlar ve adım adım iktidara yürümemizi engellemek isteyenler yapıyor. Bizim hedefimiz Türkiye'yi güçlü parlamentoya dönüştürmek. ABD istisna en güçlü devletler parlamentoyla yönetiliyor. Gücü dağıtan ülkelerde halk zenginleşiyor" diye konuştu.