6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleşti

İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı ve hapis cezası ile siyasi yasak istenilen davanın 14 Aralık’taki duruşması öncesinde Ankara’daki bir mahkemeden önemli bir karar geldi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 05:37
Takip Et

İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar

İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
+
Aa
-

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı ve hakkında hem hapis cezası hem de siyasi yasak istenilen davanın 14 Aralık’taki duruşması öncesinde Ankara’daki bir mahkemeden çok önemli bir karar geldi.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre; Ankara Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren 16 Nisan 2017’deki referandumda mühürsüz oyların geçerli sayılmasına karar veren YSK’nın Başkanı Sadi Güven hakkında sosyal medya hesabından “Satılık YSK Başkanı” paylaşımında bulunan vatandaş hakkında beraat kararı verdi.

Mahkemenin kararında, sanığın “oluşan tartışma ortamında kaba eleştiride bulunduğu sözlerin, kanunda suç olarak tanımlanmadığı” belirtildi.

“MÜHÜRSÜZ OY” TARTIŞMALARINA TEPKİ

Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren 16 Nisan 2017’deki Anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonrasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) mühürsüz oyların geçerli sayılmasına karar vermiş, karar uzun süre tartışılmıştı. YSK’nın bu kararına ilişkin tartışmalar sürerken, M.T isimli bir vatandaş dönemin YSK Başkanı Sadi Güven’in fotoğrafını “Satılık YSK Başkanı” ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı. M.T hakkında Güven’in avukatları aracılığıyla yaptığı şikayet üzerine “sesli ve görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan dava açıldı. Davanın son celsesi geçen Kasım ayında yapıldı. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın sözlerinin eleştiri kapsamında olduğu gerekçesiyle beraatına karar verilmesini istedi.

“KABA ELEŞTİRİ”

Mütalaanın ardından kararını veren Ankara Asliye Ceza Mahkemesi de emsal niteliğinde bir karar vererek, M.T’nin beraatına hükmetti. Mahkeme kararında, “M.T’nin paylaşımının oluşan tartışma ortamında kaba eleştiri mahiyetinde olduğu ve kanunda suç olarak tanımlanmadığı” belirtildi.

İMAMOĞLU DAVASI 14 ARALIK’TA

Bu kararın İmamoğlu davasına nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesi sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği yanıt üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir konuşmada, isim vermeden kendisine yönelik “Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek” şeklindeki sözlerine bir gazetecinin sorusu üzerine yanıt vermişti. “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın” diyen İmamoğlu hakkında YSK’nın o dönemki başkanı Sadi Güven, kendisi ve görevdeki kurul üyelerine hakaret edildiği iddiasıyla şikayette bulunmuştu.

Şikâyet üzerine İmamoğlu hakkında dava açılmış, davanın 11 Kasım’daki son celsesinde savcı, İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak istemişti. Duruşma 14 Aralık’a ertelenmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
1
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Acun Ilıcalı, Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
2
﻿Acun Ilıcalı, Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Acun Ilıcalı, Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
3
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
4
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Murat Ülker ABD'nin şikayetiyle dev ceza kesildiğini iddia etmişti. Cola Turka olayında yeni gelişme. AKP'nin eski bakanından itiraf gibi açıklama: Ben değil Erdoğan çağırdı.
5
﻿Murat Ülker ABD'nin şikayetiyle dev ceza kesildiğini iddia etmişti. Cola Turka olayında yeni gelişme. AKP'nin eski bakanından itiraf gibi açıklama: Ben değil Erdoğan çağırdı.
﻿Murat Ülker ABD'nin şikayetiyle dev ceza kesildiğini iddia etmişti. Cola Turka olayında yeni gelişme. AKP'nin eski bakanından itiraf gibi açıklama: Ben değil Erdoğan çağırdı.
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
6
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Brezilya'nın özel davulcusu
7
﻿Brezilya'nın özel davulcusu
﻿Brezilya'nın özel davulcusu
﻿İskenderun Teknik Üniversitesi 18 sözleşmeli personel alacak
﻿İskenderun Teknik Üniversitesi 18 sözleşmeli personel alacak
﻿İskenderun Teknik Üniversitesi 18 sözleşmeli personel alacak
﻿İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 19 akademik personel alacak
﻿İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 19 akademik personel alacak
﻿İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 19 akademik personel alacak
﻿ABD ve Avustralya, Çin’e karşı masada
﻿ABD ve Avustralya, Çin’e karşı masada
﻿ABD ve Avustralya, Çin’e karşı masada
﻿TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
﻿TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
﻿TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.