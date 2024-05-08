İmamoğlu’na sürpriz misafir

Türk Pop Müziği'nin deneyimli sanatçısı Erol Evgin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Erol Evgin, Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti ve bu özel buluşmanın fotoğrafını sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı, görüşmeyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Emirgan Beyaz Köşk’te, makamında ziyaret ettim. Seçimlerdeki başarısını kutladım. İstanbul’umuzun kültür ve sanat hayatına verdiği önem ve destek için teşekkür ettim. Güzel bir sohbet oldu…”

EROL EVGİN KİMDİR?

Erol Evgin, 16 Nisan 1947'de İstanbul'da doğmuş, Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri ve POPSAV'ın kurucusudur.

Kariyeri boyunca sunuculuk, oyunculuk ve mimarlık gibi çeşitli alanlarda da faaliyet göstermişti.

Emel Evgin ile evli olan Evgin, iki çocuk sahibidir ve oğlu Murat Evgin de Türk pop müziği sanatçısı. Eğitimini İstanbul Erkek Lisesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Mimarlık Bölümünde tamamlamış, bir süre aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmıştı.

Daha sonra eşiyle birlikte kendi mimarlık ofisini açmıştı. Ayrıca, Popüler Müzik Sanatı Vakfı'nın (POPSAV) kurucularından olup, üç yıl boyunca vakfın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmişti ve halen POPSAV Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığını sürdürmekte.

Evgin, Almanca ve İngilizce dillerine hakimdir ve Erol, Ozan ve Eren adında üç torunu bulunuyor.

1969 yılında "Sen – Eski Günler" adlı ilk 45'lik plağını piyasaya sürmüş, Çiğdem Talu ve Melih Kibar ile iş birliği yaparak "İşte Öyle Bir Şey", "Sevdan Olmasa", "Bir de Bana Sor", "İçimdeki Fırtına", "Etme Eyleme", "Söyle Canım", "Deli Divane", "Hep Böyle Kal" gibi hit şarkıları içeren 45'lik plaklar çıkarmıştır. "İşte Öyle Bir Şey" ve "Söyle Canım" şarkılarıyla Altın Plak Ödülü kazandı.

90'lı yıllarda müzik prodüksiyonuna ara vermiş, 1997'de "Sen Unutulacak Kadın Mısın?" adlı albümünü yayınlamıştı.

2002'de oğlu Murat Evgin ile "Baba – Oğul" adlı 20 konserlik bir turneye çıkmış, 2003'te "İbadetim" albümünü piyasaya sürmüştü.

1980-1984 yılları arasında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği "Hisseli Harikalar Kumpanyası" ve "Şen Sazın Bülbülleri" müzikallerinde başrolde yer almış, üç müzikal filmde ve "Ihlamurlar Altında" dizisinde rol almıştı.

Filmografi:

• 1977: Meryem ve Oğulları

• 1980: Renkli Dünya

• 1985: Bir İlkbahar Sabahı

• 1988: Hisseli Harikalar Kumpanyası

• 2021: Masumlar Apartmanı (Konuk Sanatçı)

1992-1994 yılları arasında Show TV'de "Süper Aile" yarışma programını sunmuş, 1995-1996 yıllarında TRT 1'de "Erol Evgin Show" programının genel yönetmenliğini ve sunuculuğunu yapmıştı.

1999-2003 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de "Bir Sevda Masalı" programını hazırlayıp sunmuş, "Bir Şarkısın Sen" müzik programını sunmuş ve en son Show TV'de "Benzemez Kimse Sana" yarışma programında jüri üyeliği yapmıştı.