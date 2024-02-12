İmamoğlu'na taşlı saldırı davası bir kez daha ertelendi. Bilirkişi raporları sanıkları yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum’da yapılan taşlı saldırı hakkında 28 sanığın yargılandığı davaya bugün devam edildi. Üçüncü duruşmada hazır edilebilen bilirkişi raporunda, sanıkların iddia ettikleri gibi kozalak, erik ya da akide şekeri değil, kaldırım taşlarını sökerek küfürler eşliğinde attıkları anlaşıldı. Bilirkişi raporu, sanık ifadelerini yalanladı.

İmamoğlu'nun avukatları hazırlanan bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu belirterek ek rapor hazırlanmasını talep etti. Raporda, taşların hangi grup tarafından atıldığının belirtilmediğinin altını çizen avukatlar, mahkemenin görevsizlik kararı vermesi talebini de tekrarladı. Duruşma ise 29 Nisan’a ertelendi.

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 7 Mayıs 2023’te Erzurum'da düzenlediği 'Halk Buluşması' esnasında uğradığı taşlı saldırıyla ilgili Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya bugün üçüncü duruşmayla devam edildi.

Savcılık, olaylar sırasında yaralanan 5 mağdur için ek dava açtı. Bu sebeple mahkeme, sanıkların ek savunmasını aldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar daha önceki savunmalarını tekrarladı.

Hakkında yaralamadan yeni dava açılan sanık Furkan K. savunmasında, “Olay günü 3 arkadaş Cumhuriyet Caddesi'nde geziyorduk. Onlar hakkında da dava açıldı. Bir anda kendimizi olayların içinde bulduk. Bize doğru taşlar atıldı, küfürler edildi. Bu duruma sinirlenince biz de yerdeki kozalakları onlara attık. Biz taş ve slogan atmadık. Bilinçli olarak mitinge katılmadık. Gezme amaçlı oradan geçiyorduk. Herhangi birinin yönlendirmesiyle oraya gitmedik. Kimseye yaralama amaçlı bir şey atmadık” diye konuştu.

"7 DAKİKA BOYUNCA TAŞ ATILDI"

Üçüncü duruşmaya ancak yetiştirilen bilirkişi raporuna göre ise sanıkların ifadelerinde belirtikleri gibi 'kozalak, akide şekeri, erik, çiçek' değil, kaldırım taşlarını sökerek attıkları ve küfür ettikleri tespit edildi.

Bilirkişi tarafından hazırlanan rapor, adli emanette kayıtlı olaya dair toplam 16 adet video kaydı ve 7 adet fotoğrafın incelenmesinden oluşuyor. Uzman bilirkişinin hazırladığı 48 sayfalık raporda, görüntülerde bulunan şahısların, 'Allahu ekber' diye bağırarak İmamoğlu'nun bulunduğu araca saldırdıklarının tespit edildiği belirtiliyor.

Bilirkişi raporunda 'İlk olarak azınlık grup tarafından taş vb. cisimlerin atılması' ismindeki yaklaşık 3 dakikalık video kaydının incelenmesinde, “Öncelikle havuzda bulunan grubun taş atması ve sonrasında taş atılan grubun da atılan taşları alarak geri fırlattıkları tespit edilmiştir. Görüntü kaydının kaydedildiği yaklaşık 7 dakikalık süre boyunca taş atıldığı tespit edilmiştir. TOMA aracının miting aracının yanına gelerek atılan taşları engellemeye çalıştığı atılan taşların insanlara isabet ettiği, miting aracına ve TOMA aracına isabet ettiği tespit edilmiştir. Video kaydına ilişkin tüm detaylar görüntülenmiş, atılan kaldırım taşı/taş vb. cisimler işaretlenerek gösterilmiştir” denildi.

Aynı raporda, bir kişinin attığı taşın ise İmamoğlu'nun bulunduğu otobüsün üzerine isabet ederek korumaların tuttuğu şemsiyeye çarpıp yere düştüğünün saptandığı da vurgulandı. Raporda, 'Muhtemel konuşma başlamadan önce atılan taşlar' adlı 41 saniyelik video kaydında, bazı şahısların, alana kaldırım taşı fırlattığının da gözlendiği ifade edildi.

OTOBÜS AYRILIRKEN DAHA FAZLA TAŞ ATMIŞLAR

"Görüntülerde bir kısım şahısların yuhalama şeklinde bağırdıkları, ıslık çaldıkları ve küfrettikleri tespit edildi. 'Saldırı 2' isimli 1 dakika 37 saniyelik video kaydına ilişkin görüntülerde ise bazı şahısların yerden kaldırım taşlarını sökerek karşı yöne doğru fırlattıkları yer alırken, Ekrem İmamoğlu'nun seçim otobüsünden yaptığı konuşma detayına da yer verilen raporda otobüsün alandan ayrılış anına doğru taş atmaların arttığı da tespit edildi. Aynı raporda otobüs arkasından giden otomobillere saldıranlara ait görüntüler de yer aldı."

AVUKATLAR EK RAPOR TALEP ETTİ

İmamoğlu'nun avukatları hazırlanan bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu söyleyerek ek rapor hazırlanmasını istedi.

Raporda, taşların hangi grup tarafından atıldığının belirtilmediğini vurgulayan avukatlar, mahkemenin görevsizlik kararı vermesi istemini de yineledi.

28 SANIK HAKKINDA 2 YILDAN 9 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi adına duruşmayı 29 Nisan 2024 tarihine erteledi.

Tutuksuz şekilde toplam 28 kişinin yargılandığı davada savcı, sanıklar hakkında 'silahla kasten ve basit yaralamaya teşebbüs' suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Barış S, Cengiz E, Şenol Ç, Abdulhakim U. ve Murat A. hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis, Ahmet K, Doğukan K, Enes Y, Emrah T, Abdullah A, Dursun P, Ferdi S, Furkan K, Muhammed Haktan S, Muhammet Emin Ö, Oğuzhan U, Osman K, Ömür K, Serhat K, Serhat M, Soner H, Vefa Ö, Yakup Emre A. Muhammed Ç, Muhammed K, Muhammed Akif K ve Yunus Emre D. hakkında ise "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ile "silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 9 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.