İmamoğlu'ndan Ahmak Davası çıkışı: Tam bir sefillik

İstanbul'da Kent Lokantası açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hem CHP'nin bugünkü toplantısı hem de İstinaf'tan hakkında siyasi yasak çıkarsa Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacağı iddiaları hakkında konuştu.

Bir gazetecinin sorusunu ‘Ahmak Davası’ hakkında sorduğu soruyu yanıtlayan İmamoğlu, "Son günlerde gelişen, tartışılan ve olmaması gereken bir dava… Tam bir sefillik diyorum ben buna. Burada bunu konuşmak bile kötü hissettiriyor. Elbette bu siyasi bir konu ve partimizi ilgilendiren bir konu. Genel Başkanımız bunun parti düzeyinde konuşulmasını uygun gördü. Benim Emirgan’da başka görüşmelerim vardı, çıkarken onlara da selam verdim, ‘Kolay gelsin’ dedim. Detaylarını Genel Başkanımız paylaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Sürecin hukuki tahlilinin ve analizinin yapılacağını ifade eden İmamoğlu, "Bu konunun sonrasında partimizin oluşacak ya da ortaya koyacakları düşünceyi ama partimizin yetkilileri ama Genel Başkanımız paylaşacaktır. Genel Başkanımız Sosyalist Enternasyonel toplantısına gitmek için ABD'ye hareket etti. Sizleri bilgilendireceklerdir" dedi.

Öte yandan çılışı katılan kalabalığı görenler ise “Miting gibi açılış” yorumlarını yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel Başkanlık Kurulu toplantısına katılmak için ABD'ye hareket etti.

ABD'ye ziyaret öncesi İstanbul Havalimanı'nda konuşan bulunan Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan 'ahmak davası' ve siyasi yasak istenmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Özel, "Ekrem İmamoğlu'nun olası bir cumhurbaşkanı adaylığı ya da Ekrem İmamoğlu'nu bir kısıt getirmek için kumpas kurmuşlar, kumpasın piyonu Süleyman Soylu. Bu dava yarın öbür gün görülecek, ceza çıkaracağız biz. Öyle bir şey yok. Bunu yaparsanız geçen seferki demokrasi tokadından ders almadıysanız millet çok daha şiddetlisinin uygular" demişti.