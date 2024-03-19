İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Bekliyoruz vallahi gel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik Halk Buluşması’nda halka seslendi ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

MURAT KURUM’A GÖNDERME

Mitingde bulunan bir vatandaşa seslenen İmamoğlu, "Ağabeyim, İliç'teki acını paylaşıyoruz. İçimiz yanıyor, 9 canımız toprak altında. Doğamız tehdit altında ve bu konudaki sorumluların ağzında tek bir cümle yok. Sanki o dağ kendiliğinden aşağı gelmiş, can almış, doğayı perişan etmiş!" ifadelerini kaydetti.

İmamoğlu, konuşması sırasında AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’u kastederek, "Ama ne devleti yönetenler, ne o dönem imza atan Sayın Bakan (Murat Kurum), ne de diğerleri tek bir açıklama yok. Sanki izinler gökten indi. Böyle bir durumdayız, her işleri böyle! İliç halkı, hakkını helal etmeyecek o kötü imzaları atıp milletin canına mal olan süreci yaratanlara." açıklamasında bulundu.

"Onlar oy vermeyenlere hasımlık yapar, biz oy vermeyenlere hizmet yaparız" diyen İmamoğlu, önümüzdeki yıl Pendik’te yapacakları çok şey olduğunu ifade etti ve “Onlar 2016'ta ihale yaptılar, kazma bile vurmadılar. Hani temel attık diyorlar ya ihale yaptılar, biz geldik Pendik-Kaynarca-Tuzla Metrosu'nu başlattık, Pendik-Kaynarca kısmını seneye açıyoruz." dedi.

İmamoğlu, "Biz İstanbul'da onların 25 yılda yapamadığını 5 yılda yaptık. Onların 30 yılda Pendik'te yapamadıklarını önümüzdeki 5 yılda yapacağız, bunun sözünü veriyoruz" ifadesini kaydetti.

“BU MİLLET ÖYLE BİR DEMOKRASİ TOKADI ATTI Kİ”

2019 yılında yapılan yerel seçimi hatırlatan İmamoğlu, "2019'da bunlar seçimi kazandıktan sonra çaldılar dediler mi, dediler. Hırsız dediler mi, dediler. Sandık başındakilere terörist dediler mi? Dediler. Bir bakan 'sandık başlarında 700 tane terörist tespit ettik' dedi. Bu millet öyle bir demokrasi tokadı attı ki...” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A ÇAĞRI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki para sayma görüntüleri hakkında da konuştu ve seçimi kaybedeceklerini anladıkları için yalana dolana ve kumpasa başladıklarını ifade etti. İmamoğlu, “Yanan otobüs filmleri çekmek, 4,5 sene önceki videodan kendine iş aramak... Savcı gibi açıklama yapıyor Adalet Bakanı üzülüyorum.” dedi.

17 tane bakanın İstanbul’da siyaset yaptığının altını çizen İmamoğlu, "17 tane bakan İstanbul'da siyaset yapıyor. 17 bakan + 1 aday.” İfadelerini kullandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek, “17+1, bir kişi daha var, yakında o da gelecek. Bekliyoruz vallahi, gel. Bekliyoruz, bu İstanbullu misafir ağırlamayı sever mi? 23 Haziran'da 806 bin kere nasıl misafir ettiyse şimdi daha büyük rakamla misafir edecek." söyleminde bulundu.

“KANAL AŞKINI TARİHE GÖMECEĞİZ”

Halk buluşmasında, Kanal İstanbul projesi hakkında da konuştu ve "Biz 10 yılda 50 yıllık iş yaparız. Bunları o kibrini, kumpaslarını, yalanlarını, rantçılığını, Kanal aşkını tarihe gömeceğiz" açıklamasını yaptı.

PARDÖSÜSÜNÜ ÇIKARDI

İmamoğlu, kalabalıktan gelen "Ceketini çıkar" sloganlarına, "Ceketi çıkaramam hasta olurum ama pardösüyü çıkarayım" ifadesiyle cevap verdi ve pardösüsünü çıkardı.