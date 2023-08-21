İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: İstanbul artık ‘Aşkım’ diyen kişinin olmayacak

14-28 seçimlerinin ardından CHP’deki değişim tartışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde yeniden İstanbul için aday olacağını açıkladı.

İstanbul için aday olacağını duyuran İmamoğlu, Baltalimanı Yaşam Vadisi 1’inci Etap açılış törenindeki konuşmasında İstanbul için sıklıkla "aşkım" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulundu.

"İSTANBUL ARTIK ‘AŞKIM’ DİYEN KİŞİNİN OLMAYACAK"

İstanbul'un imar sorunu üzerinden AKP iktidarı ve Erdoğan'a yüklenen İmamoğlu şu şekilde konuştu:

İmar yağmacılığına, imar dolandırıcılığına son verdik. İstanbul’u dertleniyorlar, biliyorum. Bu yönünü kapattığımız için dertleniyorlar. İstanbul’u yeniden almak için de hayal kurduklarını görüyorum. Kursunlar. Ama bir şey söyleyeyim. İstanbul, artık başka bir perdeyi araladı, başka bir pencereyi açtı, başka bir kapıyı açtı.

Artık İstanbul, bir avuç insanın ya da birkaç kişinin ya da ‘Aşkım’ diyen kişinin hayali olmayacak.

İstanbul, 16 milyon milletin hayali olacak. İstanbul, bu pırlanta gibi yüz binlerce çocuğumuzun hayallerini süsleyecek. O bakımdan, bizim bu güzel sunduğumuz alanların, onların rant hayallerini yok ettiğinin farkındayım. O iş bitmiştir. Artık İstanbul, İstanbul’un 16 milyon insanına aittir. Hep öyle kalacaktır. İstanbul’un hakkını vermeye, İstanbullulara ait olanı yine İstanbullulara dağıtmaya, sizin huzurunuzda hepinize söz veriyorum. Devam edeceğiz. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz, yedirtmeyeceğiz.

İmamoğlu'nun törendeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"GENÇ KIZLARIMIZI TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE HAZIRLAYABİLMENİN ONURUNU"

Özellikle öğrencilerin çok olduğu, dar gelirli ailelerin çok olduğu ve düşük ücretle çalışan emekçilerin çok olduğu noktalara Kent Lokantaları açtık, açmaya devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin öğrenci yurtları, bakın ilk kez var. Bunların hiçbiri yok. Öğrenci yurtlarımızda bu sene 5 bine yakın gencimiz kalacak ve 1300 TL aylık ücret ödeyecekler. Bugün bir öğrenci, 4-5 bin liradan daha ucuz ortak olarak bir evde kendine yer bulamıyor. Biz, 1300 liraya yemeğini veriyoruz, yatacak yerini veriyoruz, internetini veriyoruz. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Hayallerini bu ülkede hak ettiği yere gelme yolculuğunda hedeflerinin önüne ekonominin set vurduğu böylesi bir dönemde, Anadolu’dan, Trakya’dan gelen gençlerimizi, özellikle genç kızlarımızı Türkiye’nin geleceğine hazırlayabilmenin onurunu ve keyfini yaşayacağız.

"75 BİN GENCİMİZE DESTEK VERİYORUZ"

75 bin öğrencimize ilk kez burs veriyoruz. Daha önce yoktu. Ha vardı, özür dilerim! Mesela bir öğrenciye 200 bin Dolar verip, Amerika’ya yolladılar. Onu tespit ettik. Ama biz, 75 bin gencimize destek veriyoruz. Bu sene de vereceğiz. Bu sene de gençlerimizin üniversite okumalarına destek sunacağız.

"KİŞİNİN ARSASINA ÖZEL İMAR VERMEDİK"

Tabii bu kapsamda bu parkları yaparken atık su hatlarını, temiz su hatlarını tekrar yeniliyoruz. Birçok sorunu çözüyoruz. O bakımdan şehre başka gözle bakanların yerine, pırıl pırıl bu alanları milletimizle buluşturuyoruz. Bizi, bugünün İstanbul’daki muhalefetin, inşallah daimi muhalefet olacak bu anlayışın anlamasını beklemiyorum. Ama şunu söyleyeyim: Ekrem İmamoğlu’yla olan dertlerini anlıyorum. Onu biliyorum sadece. Bu göreve geldiğimizden bu yana, İBB olarak, Ekrem İmamoğlu olarak bir kişinin arsasına özel imar vermedik. Tek bir kişinin, tek bir kurumun arsasına imar artışı vermedik. Onun için ben onları iyi anlıyorum. Onun için sesleri çok çıkıyor. Bu nedir biliyor musunuz? Bu, bir milletin yaptığı gizli devrimdir, devrim. Bunu unutmayın; 4,5 yılda bir Allah’ın kulunun arsasına özel bir imar tanımamak… Ama biz şunu yaptık: Biz, İstanbullunun kentsel dönüşümü için mücadelemizi veriyoruz. İstanbullunun yıllardır alamadığı tapusunu vermek için tapusunu veriyoruz. Onun için sorunları aşıyoruz.