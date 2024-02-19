İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Tehdit ederek oy istemek vicdansızlıktır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'i ziyaret etti. İmamoğlu, gerçekleştirdiği ziyaretin sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Gündeme dair yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP Ordu Belediye Başkan adayı için oy isterken söylediği “Bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi doğalgazı nasıl getirecek?" ifadelerine tepki gösterdi.

İmamoğlu, “Yıllardır Ordu’yu yöneten kendileriydi zaten neyin tehdidini yapıyorlar şaka gibi” ifadesini kaydetti ve seçimden sonra gelecek zamları hatırlatarak vatandaşların şimdiden o tedirginliği yaşadığını iletti.

Yıllardır Ordu’yu kendilerinin yönettiğini ifade eden İmamoğlu, “İstanbul’da başta olmak üzere tüm Türkiye’de milleti tehdit eden, milletin efendisi olduğunu düşünen bu tarz söylemlere milletin efendi olduğunu ve tehdide karşı da ciddi bir demokrasi dersini aynı 2019’da verdiği gibi 31 Mart’ta da vereceğini düşünüyorum. Öyle bir ders verecek ki kalan iktidar sürelerinde daha fazla çalışmalarına sebebiyet olacak. Ben buradan özellikle Ak Parti’ye oy evren hemşerilerimi uyarmış olayım.” açıklamasında bulundu.

İmamoğlu, Oy alma döneminde tehditle, oy verirseniz doğal gaz getiririm ya da deprem bölgesindeki mağdur insanlarımıza yerel yönetim başka partideydi, o yüzden hizmet gelmedi yorumlarının vicdanları sızlatacak sözler olduğunu söyledi.

“BENİ PAZARDA İZLESİN” DEDİ

İmamoğlu, Erdoğan’ın CHP seçmenine “Asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz” diyerek seslenmesi hakkında da, “Bizim seçmenimiz umutsuz değil, çok umutlu sohbetler yapıyoruz. Beni pazarda izlesin, beni sokakta esnafın arasında görsün, çıkamadığı yerler bunlar. Halkın arasında olmayınca kendi yakın çevresindeki insanların umutsuzluğunu görünce onları CHP’li sanıyor olabilir” ifadesini kullandı.