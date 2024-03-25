İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı'na: Seçimin güvenliğinden sorumlusun ama dükkan dükkan oy istiyorsun'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sert bir şekilde eleştiri yöneltti. İmamoğlu, Yerlikaya'ya hitaben, "Seçimin güvenliğinden sorumlusun ama dükkan dükkan oy istiyorsun." şeklinde konuştu. İmamoğlu'nun bu sözleri, seçim güvenliği ve süreciyle ilgili yaşanan tartışmaları yeniden gündeme getirdi. İmamoğlu'nun açıklamaları, siyasi atmosferdeki gerilimi ve seçim sürecine ilişkin endişeleri artırdı. İçişleri Bakanı Yerlikaya ise henüz İmamoğlu'nun bu eleştirilerine yanıt vermedi.