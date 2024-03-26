Özgür Özel, İstanbul’daki son durumu açıkladı: İmamoğlu mu, Kurum mu?

Kaynak: Halk TV
Özgür Özel, İstanbul’daki son durumu açıkladı: İmamoğlu mu, Kurum mu?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da son durumu, "Ben geçen seçimdeki 608 binlik farkın üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü Ekrem Bey o günden bugüne oy kaybedecek bir şey yapmadı” ifadeleriyle açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de yayınlanan 'Seçim Özel' programının konuğu oldu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, Malatya, Giresun ve Kilis'e dikkat çekerek, "Oraları biz alacağız." dedi.

Eskişehir'de makasın açıldığını belirten Özel, "Ben 3 kere gittim, en önem verdiğim yerlerden biri ve Yılmaz Hoca, 54 yaşında bir Cumhuriyet kadını olarak inanılmaz bir oy alarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA İTTİFAKLARI OLUR MU?

CHP lideri, “Son dakika ittifakları olur mu?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"3 Mart'a kadar her şey olur ama 3 Mart'tan sonra bu çok zor. Benim muhalefete muhalefet etme gibi bir amacım yok. Partiler arası bir anlaşma olmaz ama seçmenin sandıkta bir vicdan ittifakı olur. Yani seçmen göz göre göre AKP kazanacağına, burada kim doğruysa ben onu yapacağım diyebilir."

İSTANBUL'DA SON DURUM NE?

Özgür Özel, İstanbul ve Ankara’daki son durumu da açıkladı. Özel, "Ben geçen seçimdeki 608 binlik farkın üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü Ekrem Bey o günden bugüne oy kaybedecek bir şey yapmadı. Mansur Bey’in Ankara'da gördüğü ilgi de göz önünde. Ankara'da belediye sayımız 8’e çıkar. 10'u geçerse şaşırmayın. Etimesgut'u da alıyoruz." ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'TAN SEÇİM AÇIKLAMASI GELİR Mİ?

Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir açıklama yapacağı iddiasını da değerlendiren Özel, "Ben böyle bir açıklama beklemiyorum açıkçası" diye konuştu.

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