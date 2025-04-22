İmamoğlu'ndan İstanbul için hayati uyarı

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu açıklamasında, söz konusu projenin İstanbul'a ihanet olduğunu vurgularken, Avrupa Yakası'nda 4 ilçenin susuz bırakılacağı uyarısında bulundu.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul hakkındaki o sözleri;

"Milletime sesleniyorum; bu İstanbul’a yeni bir ihanet girişimidir.

Bizi hapse atıp İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nı boşaltmak ve bölgeyi imara açmak istediler. Avrupa Yakası’ndaki 4 ilçeyi susuz bırakmak istiyorlar, kurulu barajı yıkmak istiyorlar. Sizin beton kanalınızı da, lüks konut sevdanızı da, rant projelerinizi de İstanbul’a yeni ihanetlerinizi de bu millet engelleyecek. Yağma yok, İstanbul’un milyonlarca muhafızı var.

İftiralarla, kumpaslarla, masa başında kurguladığınız ayak oyunlarıyla zindanlara kapatırsınız ama asla İstanbulumuz’u savunmamıza gölge düşüremezsiniz."