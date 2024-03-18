İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul çıkışı: Sinsi sinsi sürdürmeye çalışıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de Ulus Mahallesi’nde semt pazarı ziyaretinin ardından “Büyükçekmece Tepecik Göl Sahili Açılışı” ve halk buluşmasında seçmenlerine hitap etti. İmamoğlu'nun gündeminde Kanal İstanbul vardı.

Murat Kurum'un Kanal İstanbul’a ilişkin "Gündemimizde yok" açıklamalarına değinen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kanal İstanbul meselesini biliyorsunuz. Buradaki süreçte Kanal İstanbul meselesinde bütün mücadelemizi verdik. Bu süreç içerisinde adım attırmadık ama sinsi sinsi sürdürmeye çalışıyorlar. Acemi adaya sorsanız gündeminde yokmuş. Kendisi daha bir yıl önce kameralara çıkıp nasıl tekrarlıyordu? Aynen şöyle millete inat olsun diye...ya-pa-ca-ğız. Şimdi kapıda oy var ya seçim var bu milletin de yüzde 70-75’i Kanal İstanbul diye bir ihanet projesi istemiyor. Bu sefer değişti. Tabii onu dinleyen yok.

Bakanlık diyor ki ben plana devam edeceğim. Kusura bakma diye raporu açıkladı. Yani bu konuda adayın yetkisi metkisi de yok. Sadece milletine şirin gözükme peşinde. Yetkisi bugüne dair yok derken, dün de yoktu onu söyleyeyim. Bunlardaki yetki nasıl biliyor musunuz. Bir kişi yap derse yaparlar, bir kişi yapma derse yapmazlar. Aramızdaki fark ne biliyor musunuz? Bize ancak siz talimat verirsiniz. Millet talimat verir bize, başka kimse bize emir veremez. Aramızdaki fark bu. Bunlar bakanken bile böyle davranırken belediye başındayken farklı mı davranacaklar? Hayır, asla. Onun için bu konu dersine çalışmamış sevgili acemi aday seni aşar. Zaten bu arkadaşların sözlerine itibar da etmek mümkün değil. Sizi bir o köşe bir bu köşe yaparlar.”

''İSTANBUL’DA FARKI NE KADAR AÇARSAK İŞLERİMİZ O KADAR HIZLANACAK''

Dolayısıyla 31 Mart çok önemli. 31 Mart'ta onları çok güzel bir sonuç bekliyor. 31 Mart'ta bu milletin Demokrasi dersiyle bunlar kendilerine gelecek mi? Bunları biraz sert bir şekilde uyaracağız mı? Niye biliyor musunuz? Başlarını ellerinin arasına alıp düşünsünler diye. Kara kara düşünecekler. Diyecekler ki bir dakika millete efendilik yapma dönemi değil bu dönem. Bu millet uyandı. Bu milletten sen 2019’da seçimi elinden almaya kalktın ya o gün uyandı O gün bir dakika dedi. Bu başka bir şey zannediyor. O bakımdan milletin derdiyle dertlenmeye, derdini hissetmeye başlamaları için hepimiz sorumluyuz 31 Mart'ta kazanacağız. Millet kazanacak. O yüzden kıymetli dostlarım çok net ifade edeyim. 31 Mart'ta İstanbul'da... “var ya bir tane diyordu onlarda ‘burası önemli’ diye diye ekonomiyi perişan etti.

İstanbul'da farkı ne kadar açarsak işlerimiz o kadar hızlanacak. Şaka değil bu gerçek. Bakın farkı mesela çok aştık, söylemeyeyim nazar değer kafamdakini. Farkı çok aştık imzalanmayan dosyalar bir haftada imzalanacak biraz azalırsa iki hafta. Onun için yapılan engellemeler kalkacak hiç şüpheniz olmasın. Çünkü dört sene sonra seçim var ya, bu sefer kara kara o seçimi düşünmeye başlayacaklar. Ben söyleyeyim, bizim kimseyle ayrımız gayrımız yok. Bakanlık o bakanlık ne kadar onunsa o kadar benim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne kadar bizimse o kadar onun. Bizde öyle bir ayrımcılık yok ki parti devleti yok ki. Allah'ımıza şükür 18 Mart'ta söylüyorum Çanakkale Zaferi'nde söylüyorum. Atatürk bize öyle bir emanet verdi ki, onun sahibi bütün millet.

''BU ŞEHRİ İSRAFTAN, RANTTAN, İHANETTEN KORUYAYIM DİYE BENİ İŞ BAŞINA GETİRDİNİZ''

O düzen o zaman yıkıldı. Onun için koca mecliste yazıyor, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ hiç şüpheniz olmasın. Biz de onlarla iş birliği içinde çalışacağız. Onlar işini yapsın, biz işimizi yapalım. Bir ülkede rantçılık hakim olursa, dar gelirli hayatı her bakımdan zorlaşırsa İstanbul'da bunu uzun yıllar yaşadı. 2019’da işler değişmeye başladı. Rantçı anlayışını ne yaptık? Tarihe gömdük. Bitti o. Ne geldi? Halkçı ve icraatçı bir anlayış işbaşına geldi. Beş yıldır bir tek kamu arazisine yapılaşma iznini İstanbul Büyükşehir Belediyesi vermedi. Eskiden her mecliste dosyalar meclise girer çıkardı. Bir kişinin ayrıcalıklı bir kişinin, imar dosyası meclise girmedi, imarı açmadık. Kişiye özel yapmadık, yaptırmadık.

Ama bakın bölge planlarını geçirdik. Şimdi onlar birinin tanıdıklarının imar dosyasını meclisten çıkarmayı bilirler ama mesela Tepecik'teki halkı mağdur eden bölge imarlarını çıkarmazlar. Niye biliyor musun? O işlerine gelmez. Biz halkın lehine olan 90’nın üzerinde bölge imar planını meclisten çıkardık. Kamuya ait alanların, yapıların, sahillerin göl kıyılarının bir grup rantçı tarafından işgal edilmesine asla göz yummadık. Bizimle uğraştılar yıldırmak istedi geri adım atmadık. Geri adım atmam. Cesaretimi nereden alıyorum biliyor musunuz? Milletten, sizden alıyorum. Halka ait alanları kendi mülkü gibi kullananlara bir milim eğilmedik, eğilmeyeceğiz. Ne dedik? Halka ait alanları halka veririz. Bir de ne dedik? Milletin parasını millete veririz kardeşim dedik o kadar net.

Bizi bunun için seçmediniz mi? Biz de hakkını vereceğiz. İstanbul'da doğal ve tarihi zenginliklere gözümüz gibi bakıyoruz, bakacağız. Çünkü siz İstanbul'un Muhafızı olmamızı, İstanbul'u kötülüklerden koruyup o güzel çocuklara, buraya beni gelip dinleyen sevgili hanımefendilere, sevgili gençlerimize pırlanta gibi, güzel kızlarımıza yakışıklı oğullarımıza bu şehri tahrip olmamış, güçlenmiş ve güzellenmiş bir şekilde bırakmanın mücadelesini veriyoruz. Bu şehri israftan, ranttan, ihanetten koruyayım diye beni işbaşına getirdiniz. Ben sizin yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Söz veriyorum size.

''DOĞAL KISIMLARI VAR, ORALARA DOKUNMAYACAĞIZ''

Bugün Büyükçekmece Gölü'nün muazzam tabiatının bir bölümünü, 1 milyon 200 bin metrekaresini hizmete açıyoruz. Arkadaşlarımla konuştu. Dedim ki; arkadaşlar, milletimize şunu gösterelim. Biz, buraya atık su üreten şu bu koymayacağız? Buraya gözümüz gibi bakacağız. Buraya çöp getirecek, çöp taşıyacak hiçbir işi burada yapmayacağız. Burayı ne yapacağız biliyor musunuz? Birlikte koruyacağız. Tertemiz olacak. Doğal kısımları var. Oralara dokunmayacağız. Oralarda flamingolar, leylekler gelip, konup gidecekler. Bir de geleceğiz burada mis gibi hava alacağız. Temiz spor yapacağız. Vakit geçireceğiz. İçimiz huzur dolacak. Memleketini, şehrini koruyan en büyük milliyetçidir unutmayın. Doğasını, suyunu, havasını koruyan en büyük milliyetçidir. Benim Atatürk milliyetçiliğim, -bunu hep söylüyorum- memleketinin her insanını eşit gören milliyetçiliktir. Her insanın eşit gören, doğasını, vatanını, suyunu, toprağını korumak, en büyük milliyetçiliktir. Bir de kalkınmayı, icraatçılığı, ekonomik kalkınmayı, güvenlikle birlikte koruyan kavramdır milliyetçilik.

İmamoğlu’nun konuşmasından sonra; CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, CHP milletvekilleri Engin Altay, Zeynel Emre, Parti Meclisi üyeleri Cem Aydın, Ozan Işık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP Çatalca Belediye Başkan adayı Erhan Güzel, CHP İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı Lal Denizli ve CHP Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Özbek tarafından kesilen kurdele ile Büyükçekmece Tepecik Göl Sahili, resmen faaliyete geçti.