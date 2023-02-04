İstanbullular dikkat! İmamoğlu tarih verip uyardı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Perşembe gününe kadar sürecek kar yağışı için İstanbulluları uyardı.

Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Şehrimiz yarın sabah başlayıp Perşembe gününe kadar sürecek Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine girecek, kar yağışı ve fırtına görülecek. İBB olarak sorumluluk alanımızdaki yollarda 9.649 personel ve 2.275 araç ve iş makinası ile görev yapacağız" dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Kar küreme ve tuzlama araçlarımız sorumluluk alanımızdaki 4 bin 23 km'lik yol güzergahında 598 müdahale noktasında hazır bulunmakta. Şehir merkezindeki yaya yollarında tuzlama çalışması yapmak üzere 377 noktada da tuz stoku yapmış durumdayız.

Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye başladık, şu ana kadar 722 vatandaşımız misafir edilmiş durumda, sıcak ikramda bulunacak mobil büfelerimiz de şehrin birçok noktasında konuşlanmış durumda, sokak hayvanlarının beslenmesi için de özel ekipler oluşturuldu.

Toplu taşımada yaşanabilecek olası aksamalar için ek seferler konuldu; metro, metrobüs ve Şehir Hatları’nda sefer sayıları yoğunluğa göre artırılacak. Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, kar lastiği kullanılması, resmi uyarıların takip edilmesi önemlidir.

Okulların tatil olup olmayacağı ya da diğer uygulamalarla ilgili resmi açıklamaları mutlaka takip etmeleri konusunda İstanbulluları uyarırız."