İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na verilen zorla getirme kararına tepki

İstanbul’da 17 Ekim 2023’te eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, avukat Mustafa Doğan İnal’a yönelik TBMM CHP Grup Toplantısı'nda söylediği sözler gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Mustafa Doğan İnal avukatı ile tutuksuz sanık Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı hazır bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NU ZORLA GETİRME KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kemal Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na zorla getirme kararı verilmesine tepki gösterdi.

“ZORLA GETİRME KARARINI SUÇ KAYDI OLUP ORTALIKTA GEZENLERE İŞLETİN”

İmamoğlu, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, “Zorla getirme kararlarını onlarca suç kaydı olup ortalıklarda gezenlere işletin.

7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na devam eden bir dava sebebiyle verilen zorla getirme kararı hukuki değil siyasidir. Bu süreçte Kemal Bey’in sonuna kadar yanındayız” ifadelerini kullandı.