İmamoğlu'ndan 'Mal varlığınızı açıklayacak mısınız?' sorusuna yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı olan Murat Kurum'un 'billboardlardaki afişlerimizi kaldırıyorlar' iddialarına yanıt verdi.

Sultangazi'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, bu iddialara "Vah vah ne diyeyim ki yani. Çok üzüldüm. Buradan kendisine söylüyorum, bir mağduriyet yaratmaya çalışıyorsa, bu hiç tutmaz."

“TRT’DE 1 DK HABERİM YAPILMADI”

Geçenlerde de söyledim. 5 yıldır benim vergilerimle çalışan devletin kurumu TRT'de bir dakika haberim olmadı. Devletin kurumları İBB'nin kampanyasını reklam olarak almadı. Türkiye'de 8-9-10 kanal bizim ilanlarımızı parasıyla bile almıyor.

“HER GÜN AFİŞLERİN KESİLDİĞİ VİDEOLARI BANA GÖNDERİYOR”

“Sultangazi'de belediye başkan adayımız, ilçe başkanımız hemen her gün afişlerin kesildiği videoları bana gönderiyorlar.

Mağduriyeti var. Hem de çok ciddi bir mağduriyeti var. Ben hiçbir yerde tekli bir fotoğrafını göremedim, öyle bir mağduriyeti var, inşallah o mağduriyetini giderir." dedi.

İMAMOĞLU MAL VARLIĞINI AÇIKLAYACAK MI?

İmamoğlu, gazetecilerin "Mal varlığınızı açıklayacak mısınız?" sorusuna "Beylikdüzü Belediye Başkanı olurken de, mal varlığımı açıkladım, 2019'da da mal varlığımı açıkladım, şimdi de açıklayacağım. Her dönemde mal varlığımı açıklayan biriyim. Bu bizim en rahat olduğumuz sahadır. Onun için arkadaşlar günü geldiğinde o da kamuoyu ile paylaşır." dedi.

MURAT KURUM NE DEMİŞTİ?

İBB yönetimi tarafından billboardlardan afişlerin kaldırıldığını iddialarında bulunan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'a ilişkin projeler, hedefler, hayallerin yarışmasını istiyoruz. Ama mevcut İBB yönetimi gündemi değiştirmek adına elinden gelen her şeyi yapıyor. Demokrasiden bahsediyorlar, adalet yürüyüşleri yapıyorlar ama parasını verdiğimiz billboardlarımızı hangi adalete, hukuka göre söküyorlar? Zabıtalarınızı gönderip billboardumuzu hangi anlayışla indiriyorlar? 31 Mart akşamı bunların hesabını sizden soracağız.”