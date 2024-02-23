Kapılarınızı kilitli tutun. İstanbul'a transfer oldular aman dikkat

Çift çift geziyorlar. Kapısı kilitli olmayan evlerin vah haline. İddia Gaziantep ve Kilis yerel basınında çokça haber oldu. Bu kadınlar şimdi İstanbul'a transfer oldular. Siyah giyiniyorlar. Güvenlik kamerelarından da korkuları yok. Kapıları tek tek kontrol ediyorlar. Kapı kilitli değilse vay halinize...Evi soyup soğana çeviriyorlar. İddiaya göre seçiciler de. Evdeki en değerli eşyaları çalıyor. Fotoğrafa yabancı uyruklular. Gaziantep ve Kilis'in ardından bu kadınlar İstanbul'da görülmeye başladı. Aman dikkat kapınızı kilitli tutun!

Sosyay Medyada olayla ilgili olarak paylaşım yapılarak, vatandaşlar uyarılmaya başladı. İşte o paylaşım:

"Kapılarınızı kilitli tutun!

Son zamanlarda Gaziantep ve Kilis yerel basınında sıkça gördüğüm hırsız kadın profilleri İstanbul’da da göründü. Apartmana girip kilitli olmayan kapıları açmaya çalışıyor, gördüğünüz gibi değerli olan şeyleri çalıyorlar."