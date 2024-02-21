İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Daha Adil Bir İstanbul İçin Tam Yol İleri’ başlıklı sunumda konuştu.

İBB Başkan adayı Murat Kurum, çıktığı yayında gaflara imza atmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'nu 'yermek' isterken dili sürçen Kurum, "Verdiğiniz sözlerin ancak yüzde 87’sini gerçekleştirdiniz" diyen Kurum dün 24 TV canlı yayınında yeni bir gafa imza atarak "11 ilde deprem oldu. İstanbul 11 ile koştu. İstanbul Türkiye'ye yeter" dedi.

İmamoğlu ise bu açıklamalara yanıt olarak şu ifadeleri kullanarak kendisine teşekkürlerini şöyle sundu:

İMAMOĞLU MURAT KURUM'A "YÜZDE 87" TEŞEKKÜRÜ ETTİ

‘Kimin parasını kime dağıtıyorsun’ diye hesap soranlar bugün bizim gerçekleştirdiğimiz projeleri tek tek kopyalamakla meşguller. Daha da komiği şu benim sevgili rakibim, müstakbel aday arkadaşımız geçenlerde ‘yüzde 87 projeleri başardı’ dedi. Sonra bir kağıt notuyla düzeltmeye çalıştı ama onu bile başaramadı. ‘Yüzde 87 başardı’ dediğinde ben de döndüm arkadaşlara sordum; ‘siz mi yanlış hesapladınız?’ Bizimki üç dört puan az çıkmıştı çünkü. Sonra arkadaşlarımı çalıştırdım 3-4 gün vallahi onun dediği doğru çıktı. Yüzde 87 imiş meğerse, yüzde 87 başarmışız. Dolayısıyla Allah razı olsun, bize yardımcı oldular. Yüzde 87 ile projelerimizi başardığımızı bize hesaplatarak ispat ettiler.

"YENİ PROJELERİMİZİ DE BALLANDIRA BALLANDIRA ANLATABİLİRLER"

Müstakbel rakibime, değerli sevgili adaya teşekkür ederim. Bir teşekkürü de bir deprem anında İstanbul’un 11 şehre birden nasıl koştuğunu anlattığı için yine kendisine teşekkür ederim. Bizlerin projelerini anlatmaya devam etsin. Yeni projelerimizi de ballandıra ballandıra anlatabilirler, sahiplenebilirler çünkü hepsi doğru projeler öyle 650 bin konut gibi uydurma projeler değil.