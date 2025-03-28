İmamoğlu'ndan RTÜK cezalarına tepki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan RTÜK cezalarına tepki

Silivri'deki Marmara cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu RTÜK'ün muhalif medyaya ceza yağdırmasına yönelik açıklamada bulunarak "Basın ve medya özgür olmadıkça demokrasi var olamaz" ifadelerini kullandı.

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, RTÜK tarafından muhalif medyaya yönelik cezalar hakkında tepkisini gösterdi.

RTÜK tarafından dün muhalif medyadan, Sözcü TV, Halk TV, NOW TV ve Tele1'e verilen cezalar açıklanmıştı.

İmamoğlu sosyal medyadaki X hesabından cezalara dair, "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın." açıklamasında bulundu.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı;

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