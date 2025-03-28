İmamoğlu'ndan RTÜK cezalarına tepki

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, RTÜK tarafından muhalif medyaya yönelik cezalar hakkında tepkisini gösterdi.

RTÜK tarafından dün muhalif medyadan, Sözcü TV, Halk TV, NOW TV ve Tele1'e verilen cezalar açıklanmıştı.

İmamoğlu sosyal medyadaki X hesabından cezalara dair, "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın." açıklamasında bulundu.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı;