İmamoğlu’ndan 'Seni Cumhurbaşkanı yapacağız' sözüne yanıt 'Şimdi başımızı sıkıntıya sokma'

Yaklaşan yerel seçimlerde Türkiye’nin gözü kulağı megakent İstanbul’a çevrilmişken adayların yoğun seçim çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün, Fatih Toplu Hizmet Tanıtım Töreni ve Eminönü Meydanı Çevre Düzenlemesi Açılışı’na katılarak açıklamalarda bulundu.

Konuşmalar sırasında kalabalıktan yükselen sese İmamoğlu’nun verdiği cevap ise hem gündem oldu hem de akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İmamoğlu konuşurken kalabalıktan bir kişi “Seni Cumhurbaşkanı yapacağız” sözlerini sarf etti.

İmamoğlu ise bu sözlere, “Sonra konuşuruz o işleri şimdi başımızı sıkıntıya sokma” sözleri ile yanıt verdi.

İmamoğlu’nun bu cevabı sosyal medyada hem gündem oldu hem de akıllarda soru işareti oluşturdu.

İBB başkanının konuşmasından satırbaşları ise şu şekilde:

Sizlerle beraber olmak çok güzel İstanbul’un en güzel yerlerinden biri oldu burası. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Hani ‘eski halinden eser yok’ diye bir şey var ya tam da öyle. Çok keyifli bir alan. Bugün 4 açılış bir temel atma törenini gerçekleştiriyoruz birlikte.

Biz iki yıl önce ‘150 günde 150 açılış’ diye duyuru yaptığımızda şöyle bir şey düşündü herhalde bize rakip olan anlayış: ‘Atıyor falan’ dediler. Sonra baktılar bunlar gerçekten iş bitirmişler bayağı temel atıyorlar gıklarını çıkarmadılar.

Sonra ‘300 günde 300 proje’ dedik ve onu da yaptık. Bizden önceki dönemden çok daha az parayla yaptık. Onlardan misli misli fazla iş başardık. Bunun aslında anlamı İstanbul’a bereketi getirdik bereketi. Bunlar İstanbul’un bereketini kaçırmıştı biz o bereketi geri getirdik. Bereket bizim inancımızda kültürümüzde çok değerli bir kavramdır.

Mübarek Ramazan ayının güzel vasıflarından da biridir. Bütün hemşerilerimizin halkımızın tekrar Ramazan ayı mübarek olsun.

Değerlerine bu kadar uzak duran ve sinsice birtakım hususlara yorum yapan bir yönetim ben daha görmedim. Biz nasıl bakarız biliyor musunuz? Tarihimizin tamamı bizim.

Tarihimizin geçmişinden bugüne tamamı bizim. Eksiğiyle yanlışıyla zaferleriyle kutlamalarıyla bayramlarıyla Fatih Sultan Mehmet de bizim Kanuni Sultan Süleyman da bizim Mustafa Kemal Atatürk bizim. Hepsi bizim Onun için biz tarihine saygıyla bakarak bu alanların düzenlenmesine büyük emek verdik.

“FATİH HER AÇIDAN HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞACAK”

Fatih her açıdan hak ettiği değere kavuşacak. Bakın geçmişte ihmal edilmiş ihtiyaç duyduğu vizyonla yönetilememiş bir ilçemizdir burası.

Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere İstanbul’un en değerli biblosu olması gereken Fatih’te birçok noktası hak ettiği şekilde düzenlenememiş revize edilememiştir. Birçok tarihi alan çürümeye çökmeye terk edilmişti.

Biz burada olağanüstü bir süreci beş yıldır yönetiyoruz. 1 Nisan’dan itibaren de inşallah Fatih’in tarihinde yeni ve olağanüstü güzel bir dönemi başlatacağız.

İstanbul’u talan eden israf ve ihanet şebekelerini yere serdik. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Milletin parasını millete verdik. Milletin parasını millete verildikçe o bir avuç insanın gücü azaldı. Biz bu şehirde işgallere ihmallere son verdik.

Halka ait alanları halkın kullanımına açtıkça onların hareket kabiliyetleri azaldı. Biz israfa, ranta, haksız kazanca sonra verince israf ve ihanet şebekelerinin nefesi kesildi.

“BİZ BU ADAMLA BOY ÖLÇÜŞEMEYECEĞİZ”

Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Onlar anladılar ki ‘Biz bu adamla ve bunun ekibiyle, bu anlayışla boy ölçüşemeyeceğiz, belediyecilikte bunlarla yarışamayacağız’ pes ettiler pes. Er meydanından kaçtılar.

Ne yapmaya çalışıyorlar? Kumpas meydanına çekmeye çalışıyor. Onlar 31 Mart 2019’da da seçimi kaybedince yine er meydanından kaçtılar seçimi iptal etti.

O zaman ne oldu? Milletimiz bu sefer onları 806 bin kez tuş etti. Şimdi kurgulardan, kumpaslardan, kışkırtmalardan medet umuyorlar.

“İSTERSENİZ GİDİN HOLLYWOOD’DA FİLM ÇEKİN”

Şimdi seçim yaklaşınca göreceksiniz daha göreceksiniz daha yeni numaraları var. Bugünden itibaren 12 gün kaldı seçime. Şimdi 12 günde ne yapacaklar?

Ekrem’i nasıl alabora ederiz nasıl kumpaslar yaparız, nasıl yalanlar uydururuz, mektup mu yazdırırız, yeni montajlar mı yaptırırız, kurgu mu yaptırırız?

Yahu isterseniz gidin Hollywood’da film çevirin bu milleti aldatamazsınız kardeşim. Bu işler onların uzmanlığı ama ben şunu çok iyi biliyorum. Milletin vicdanı karşısında hiçbir güç duramaz.

31 Mart’ta mertlik kazanacak mertlik. Particilik değil belediyecilik kazanacak. Partizanlık değil dürüst ve ahlaklı yönetim kazanacak. Bir avuç insan kaybedecek 16 milyon İstanbullu kazanacak.