İmamoğlu'ndan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Kaynak: ANKA
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın başlayacak 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şunları kaydetti:

"Yarın başlayacak eğitim öğretim yılında öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum.

Ekrem İmamoğlu yine yaptı yapacağını… Sosyal medya hesabından duyurduEkrem İmamoğlu yine yaptı yapacağını… Sosyal medya hesabından duyurdu

Başta İBB olmak üzere bütün belediyelerimiz burslardan gıda desteğine, okulların bakım onarımından kırtasiye desteğine çocuklarımıza ve eğitim kurumlarımıza destek olmak için birçok proje hayata geçirdi. Ülkemiz adına güzel bir eğitim yılı olmasını diliyorum. Başarılar."

