İmamoğlu'nun avukatı tutuklandı!

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İmamoğlu'nun avukatı tutuklandı!

Son dakika... Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı.

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet pehlivan tutuklandı.

İfade vermesi için çağrılan Pehlivan hakkında savcılık tarafından tutuklama talebinde bulunulmuştu.

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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 şüphelinin hakkında verdiği ifadeler gerekçesiyle ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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