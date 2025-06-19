İmamoğlu'nun avukatı tutuklandı!

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet pehlivan tutuklandı.
İfade vermesi için çağrılan Pehlivan hakkında savcılık tarafından tutuklama talebinde bulunulmuştu.
İBB soruşturmasında 4 isme tahliye!
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 şüphelinin hakkında verdiği ifadeler gerekçesiyle ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.