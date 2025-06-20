İmamoğlu'nun diploma davasına bakan hakim hakkında flaş karar!

HSK'nin 2025 yılı Ana Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre İmamoğlu'nun diploma iptaline bakan mahkeme başkanı da değişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, 4 bin 36 hakim ve savcıyı kapsayan 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'ni tamamladı. Kararnameye göre, adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 olmak üzere 4 bin 36 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

Ekrem İmamoğlu ‘tarihe not düşün’ diyerek açıkladı!

Kararnamede kapsamında, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun idare mahkemesindeki ‘diploma davası’ için de dikkat çekici bir atama yapıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Engin Deniz İpek'in haberine göre davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin hakimi Recep Şendil, kararnameyle ‘İstanbul İdare Mahkemesi Başkanı’ görevinden ‘İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ görevine atandı.

Mahkeme üyelerinden Dr. Gün Yazıcı da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne getirilirken üye Neslihan Türkcan Demir’in görev yeri değişmedi.