İmamoğlu'nun kaderinin belirleneceği tarih belli oldu! Süreci MHP hızlandırdı...

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyon sonrası gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile beraber pek çok isim tutuklanmıştı. 23 Mart’tan bu yana tutuklu olarak bulunan belediye başkanları için iddianame ise henüz yazılmamıştı.

CHP tarafından iddianamenin bir an önce yayınlanıp, TRT’de canlı yayınlanması için çağrı gelmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de son grup toplantısında, İBB soruşturmasının iddianamesinin yazılmasını talep etmiş ve TRT'de canlı yargılamaya destek vermişti.

Erdoğan da Bahçeli’nin açıklamasına “Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa gayet güzel bir takdirdir, inşallah hayrolur" ifadeleriyle yanıt vermişti.

Silivri’de tutuklu olarak bulunan ünlü gazeteci Fatih Altaylı ise mektup aracılığıyla ekranlara son kulisleri aktarıyor. Altaylı, “Silivri havadisi aktarayım” diyerek, iddianamelerin yazıldığını söyledi.

Altaylı, “Gelen dedikodulara göre adli tatili olmasına rağmen belediye başkanları ile ilgili iddianameler yazılmaya başlanmış ve Eylül ortalarında iddianameler çıkar diyorlar. Ki buna Ekrem İmamoğlu ile ilgili olanlar da dahil deniyor. Yani Ekim, Kasım gibi duruşmalar başlayabilir deniyor. İşlerin hızlanmasında MHP'nin çıkışlarının da etkisi olabilir” ifadelerini kullandı.