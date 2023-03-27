NBA'de dengeleri değiştirecek iddia

Celtics'in bu tam sezon boyunca uzaklaştırma cezası vermiş olduğu Udoka'ya, diğer takımlardan teklif gelmesinin beklendiği açıklandı.

Heavy.com'dan Steve Bulpett, bir lig yöneticisinin, Toronto Raptors ve Houston Rockets ekiplerinin Udoka ile ilgilenebileceğini söylediğini bildirdi.

Daha önce üç takımın Udoka için Boston'ı aradığı, ancak şu ana kadar kendisiyle bir sözleşme imzalamak için herhangi bir adım atılmadığı bildirilmişti.

DOSYASI KABARIK

NBA’de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala ligin son finalisti Boston Celtics, başantrenör Ime Udoka’nın kulüp personelinden bir kadınla ilişki yaşamasından dolayı gündeme gelmişti.

Koç Udoka’nın 1 yıl boyunca görevden uzaklaştırılmasına rağmen olaya dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam etmişti.

ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre olayı araştıran bağımsız hukuk kuruluşu, ilişkinin başlarında koç Ime Udoka’nın kulüp çalışanı kadına karşı “kaba ve sert bir dil” kullandığını ortaya çıkarmıştı.