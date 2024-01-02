Yurtdışından satın alınarak Türkiye’de kullanılan akıllı telefonların zorunlu IMEI kaydı ücretlerine 2024 yılı itibariyle zam geldi. Peki, IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? 2024 yurt dışı telefon kayıt ücreti IMEI ne kadar?

Geçtiğimiz kasım ayında enflasyon rakamları duyurulmuştu. Enflasyon rakamlarıyla 2024 yılı için uygulanması planlanan yeniden değerleme oranı da belirlenmiş oldu. Buna göre vergi, harç ve cezaların 2024 yılı için yüzde 58 arttığı açıklandı. Cep telefonu IMEI kayıt ücreti de zamdan nasibini aldı.

2024 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yurtdışından satın alınarak Türkiye’de kullanılan IMEI kaydı ücretleri son yıllarda artış gösterdi.

Yeni yılda IMEI kayıt ücretine resmi enflasyon oranı olarak yüzde 58,46 oranında bir artış eklendi.

IMEI kayıt ücretleri, geçmiş yıllarda 6 bin lira civarındayken, 2023 Temmuz'unda 20 bin liraya çıkmıştı.

2024 yılı için IMEI kayı ücreti yüzde 58,46'lık enflasyon farkıyla birlikte toplam ücret 31 bin 692 liraya yükseldi. Bu da bir yıl içinde %420'lik bir zam anlamına geliyor.

IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?

Yurt dışından satın alınarak getirilen cep telefonları kayıt etmek için BTK'nın belirttiği 120 gün içinde e-Devlet üzerinden başvuruda bulunulması gerekmektedir.

IMEI kayıt işlemi için önce E-devlet üzerinden kayıt hakkı sorgulanır ve sonra harç ücreti yatırılır, kayıt işlemleri tamamlanır.

T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası olan, e-Devlet şifresi alan kişilerin kayıt mercii e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemi gerçekleştirmelidir.

E-devlet üzerinden işlemde bulunmasına izin verilmeyen kişiler (diplomatik belge sahipleri) Abone Kayıt Merkezlerine başvurmalıdır.