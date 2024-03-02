'IMF yardımı için ABD'den destek istendi' iddiasına yalanlama

Kaynak: AA
'IMF yardımı için ABD'den destek istendi' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD'den destek istendiği" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Profesör Şenol Babuşcu'nun sosyal medya hesabından yaptığı ''Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD’den destek mi istendi" şeklindeki açıklamaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaları hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD'den destek istendiği' yönündeki iddiaların doğru olmadığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brezilya'da düzenlenen G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bölgesel ve küresel ekonomik gelişmelerin ele alındığı ikili görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede, IMF ile ilgili herhangi bir başlık söz konusu olmamıştır. Bakan Şimşek, gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkileri ve işbirliğini güçlendirecek hususlarda görüş alışverişinde bulunmuştur."

Açıklamada, piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturmaya yönelik kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar edilmemesi istendi.

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