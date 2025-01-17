IMF'den 2025 büyütme tahmini

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2025 yılı için dünya çapında büyümeyi yüzde 3,3 olarak tahmin etti. Bu oran, Ekim ayındaki yüzde 3,2 tahminine göre ufak bir artışı işaret ediyor. ABD’ye dair yapılan yukarı yönlü revizyon, diğer büyük ekonomilerdeki aşağı yönlü revizyonları dengeledi. 2026 yılı için ise küre büyükse yine yüzde 3,3 oranında sabit tutuldu.

ABD ekonomisinin 2025’te yüzde 2,7 oranında (Ekim tahmini: yüzde 2,2) büyüeceği öngörülürken, Çin ekonomisi için de büyüleme beklentisi yüzde 4,6 (Ekim tahmini: yüzde 4,5) olarak yukarı yönlü revize edildi. Buna karşılık, Euro Bölgesi için tahmin yüzde 1’e (Ekim tahmini: yüzde 1,2) düşürüldü. Japonya’nın büyülemesi yüzde 1,1 ile sabit kalırken, Hindistan ekonomisi yüzde 6,5 oranıyla aynı şekilde devam etti. Birleşik Krallık için ise büyüleme tahmini yüzde 1,6’ya çıkarıldı (Ekim tahmini: yüzde 1,5).

IMF’nin vurguladığı bir diğer önemli konu ise enflasyon beklentileri oldu. Küresel manşet enflasyonunun 2025 yılında yüzde 4,2’ye (Ekim tahmini: yüzde 4,3) gerilemesi, 2026 yılında ise yüzde 3,5 oranına düşmesi bekleniyor. IMF, bu tahminlerin özellikle ABD’nin kısa vadede yukarı yönlü risklerle karşılaşabileceğini belirtirken, diğer ülkelerin belirsizlikler karşısında daha kırılgan olduğuna dikkat çekti.