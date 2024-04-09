IMF'den dikkat çeken uyarı. Finansal kırılganlığa dikkat

Kaynak: Haber Merkezi
IMF'den dikkat çeken uyarı. Finansal kırılganlığa dikkat
Uluslararası Para Fonu IMF 2 trilyon dolarlık özel kredi piyasasının dikkatle izlenmesi gerektiği uyarısında bulundu. Sektördeki büyümenin finansal kırılganlığı artırabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu IMF'den kredilerle ilgili önemli bir açıklamaya imza attı. IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ile Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun analitik bölümlerini yayımladı.

IMF raporunda kurumsal özel kredideki kırılganlıklar ve finansal istikrara yönelik potansiyel riskler değerlendirildi.

Rapora göre özel krediler bankalar için çok büyük risk. Kamu bankaları için ise firmalara sağlanan uzun vadeli finansmanların ekonomik fayda oluşturduğu ancak özel kredi alan firmalarının kamu piyasasındaki emsallerine göre daha riskli olma eğiliminde olduğu kaydedildi.

Özel kredilerin genel finansal istikrar risklerini değerlendirmenin, gereken verilerin mevcut olmaması nedeniyle zor olduğuna işaret edilen raporda, bu sınırlamalara rağmen, bu tür risklerin şu anda kontrol altında göründüğü aktarıldı.

Raporda, özel kredinin boyutu ve kredi yaratmadaki rolü göz önüne alındığında makrokritik hale gelebileceği ve ekonomiye yönelik olumsuz şokları artırabileceği vurgulandı.

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