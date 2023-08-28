IMF’den Türkiye ziyareti açıklaması. 6 yıl aradan sonra ilk kez geliyorlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF’den destek istendiği ve bu nedenle bir heyetin Türkiye’ye geleceği iddialarının doğru olmadığını açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasında Türkiye'nin resmi bir davette bulunmadığının altı çizilirken IMF’nin Türkiye ile ilgili teknik ekibinde kısa süre önce değişiklikler olduğunu ve ekibe yeni üyeler katıldığını, diğer ülkelerde de mutat olduğu üzere, yeni ekibin, ülkeyi tanımak, kendi paydaşlarıyla tanışmak istedikleri duyuruldu.

"TÜRKİYE'YE RUTİN BİR ZİYARET"

IMF'den de merak edilen ziyarete ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, "IMF teknik ekibi, 4. madde konsültasyonuna hazırlık amacıyla Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacak" ifadesi kullanıldı.

Ziyaretin son ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüm ve makro finansal politikalar hakkında görüş alışverişinde bulunma imkanı tanıyacağı da bildirilen açıklamada, "IMF, Türk yetkililerden Fon'dan mali yardım talebinde bulunma niyetinde olduklarına dair herhangi bir işaret almadı" ifadelerine yer verildi.