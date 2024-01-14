İmha etsin diye verilen memur alkolleri satarken yakalandı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki operasyonlarda ele geçirilen gümrük kaçağı alkollerin imha edilmesi için teslim edilen ürünleri satan bir memur ile alıcı kişiyi yakalamak için düzenledikleri başarılı bir operasyona imza attı.

Kentte daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen ve imha edilmesi için Safranbolu İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilen alkol ve çeşitli malzemeleri satan memur Tuncay Y. ile bu ürünleri satın alan Nuri D., Jandarma ekiplerinin koordineli operasyonu sonucunda yakalandı.

Safranbolu İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli memur Tuncay Y., gümrük kaçağı ve imha edilmesi gereken alkollü içecekleri belirli bir ücret karşılığında satıyordu. Jandarma ekipleri, fiziki ve teknik takip sonucu Tuncay Y.'yi takibe alarak, Tarım Müdürlüğü depolarından alkol ürünlerini satış yaparken suçüstü yakaladı.

Tuncay Y. ve alkollü içecekleri satın alan Nuri D., Jandarmadaki ifadelerinin ardından Safranbolu Adliyesine sevk edildi. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen şüpheliler, kaçak alkol ticaretine yönelik yapılan etkili operasyonun bir sonucu olarak adalet karşısına çıktı.