İmha etsin diye verilen memur alkolleri satarken yakalandı

Kaynak: İHA
İmha etsin diye verilen memur alkolleri satarken yakalandı
Karabük’te denetimde yakalanan ve imha edilmesi için kendisine teslim edilen memur kaçak alkolleri satarken yakalandı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki operasyonlarda ele geçirilen gümrük kaçağı alkollerin imha edilmesi için teslim edilen ürünleri satan bir memur ile alıcı kişiyi yakalamak için düzenledikleri başarılı bir operasyona imza attı.

Kentte daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen ve imha edilmesi için Safranbolu İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilen alkol ve çeşitli malzemeleri satan memur Tuncay Y. ile bu ürünleri satın alan Nuri D., Jandarma ekiplerinin koordineli operasyonu sonucunda yakalandı.

Safranbolu İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli memur Tuncay Y., gümrük kaçağı ve imha edilmesi gereken alkollü içecekleri belirli bir ücret karşılığında satıyordu. Jandarma ekipleri, fiziki ve teknik takip sonucu Tuncay Y.'yi takibe alarak, Tarım Müdürlüğü depolarından alkol ürünlerini satış yaparken suçüstü yakaladı.

Tuncay Y. ve alkollü içecekleri satın alan Nuri D., Jandarmadaki ifadelerinin ardından Safranbolu Adliyesine sevk edildi. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen şüpheliler, kaçak alkol ticaretine yönelik yapılan etkili operasyonun bir sonucu olarak adalet karşısına çıktı.

aw119283-01.jpg

aw119283-02.jpg

Son Haberler
Bartın’da bir kişi yol kenarında ölü bulundu Gündem
Bartın’da bir kişi yol kenarında ölü bulundu
Sakarya’da müstakil ev alev alev yandı Yaşam
Sakarya’da müstakil ev alev alev yandı
En güvenilmez 3 burç açıklandı. Sakın güvenmeyin yarı yolda kalırsınız Yaşam
En güvenilmez 3 burç açıklandı. Sakın güvenmeyin yarı yolda kalırsınız
Halil Umut Meler 1 ay sonra görevde. Yumrukla bırakmıştı çiçeklerle döndü Spor
Halil Umut Meler 1 ay sonra görevde. Yumrukla bırakmıştı çiçeklerle döndü
Arda Turan Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor. Spor
Arda Turan Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor.
Uzaylı bebeklerin sırrı ortaya çıktı. Peru’da bulunmuşlardı Dünya
Uzaylı bebeklerin sırrı ortaya çıktı. Peru’da bulunmuşlardı