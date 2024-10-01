Immobile Beşiktaş tarihine geçti

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Immobile Beşiktaş tarihine geçti

Beşiktaş’ın Kayserispor galibiyetinin baş mimarı olan Immobile attığı 2 golle yıldızlaştı. İtalyan golcü, attığı gollerle Beşiktaş tarihine geçti.

Beşiktaş’ın Kayserispor’u 3-0 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan isimlerden biri Immobile oldu. İtalyan golcü attığı 2 golle galibiyette en önemli paya sahip isim oldu.

İlk yarıda net bir fırsatı değerlendiremeyen tecrübeli oyuncu, biri penaltıdan olmak üzere 2 gol atarak yıldızlaştı. Yıldız oyuncu, ligde oynadığı 6 maçta 6 gol attı. Öte yandan Immobile Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda oynadığı 11 maçta 10 gole ulaştı.

Son maçlarda performansında düşüş gözlemlenen Immobile’nin Kayserispor’a attığı goller teknik heyetin ve taraftarların yüzünü güldürdü.

İtalyan golcü Beşiktaş’ta oynadığı ilk sezonunda şimdiden tarihe geçti. Tecrübeli golcü, ligde ilk 6 maçında 6 gole ulaşan ilk yeni transfer oldu.

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