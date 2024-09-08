Immobile dönerci oldu. Ustalara taş çıkarttı

Yaz transfer döneminde Beşiktaş’a gelen Ciro Immobile ortalığı sallıyor. Siyah-beyazlıların vazgeçilme futbolcuları arasına giren İtalyan yıldız verilen milli arayı İstanbul’u keşfederek değerlendiriyor.

İstanbul’un sokaklarını karış karış gezen yıldız golcü son görüntüsü ile gündeme oturdu. 34 yaşındaki futbolcu yemek yemek için girdiği bir restoranda kendini döner keserken buldu.

40 yıllık ustalara taş çıkaran Ciro Immobile’nin döner kestiği anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Şuana kadar Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan Ciro Immobile 7 gol kaydetti.