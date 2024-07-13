Immobile için hüngür hüngür ağladı

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile'yi transfer etti.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Ciro Immobile'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü S.S.Lazio SPA ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL'A GELDİ

İtalyan golcü, dün gece geç saatlerde İstanbul'a iniş yaptı.

Immobile, İstanbul'a Beşiktaş'ın yeni forması ile indi.

Beşiktaş'ın Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Ayrıca golcü oyuncu Beşiktaş'ta 17 numaralı formayı giyecek.

LAZIO TARAFTARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

2016 yılından bu yana yaklaşık 8 yıldır Lazio formasını giyen kulübün efsanesi, takıma veda etti.

Bir Lazio taraftarı, Immobile'yi İstanbul'a uğurlarken gözyaşlarını tutamadı ve hüngür hüngür ağladı.

O anlar, sosyal medyada gündem oldu.

ALTIN AYAKKABI SAHİBİ

34 yaşındaki tecrübeli golcü, 2021 yılında Avrupa'da en çok gol atmasıyla birlikte Altın Ayakkabı'nın sahibi olmuştu.

Kariyerinde 7 kez gol kralı olma başarısı gösteren Immobile, Lazio ile 1 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası, Dortmund ile 1 Almanya Süper Kupası, Pescara ile 1 İtalya Serie B, Juventus Primavera ile 2 İtalya Viareggio ve İtalya Milli Takımı'yla 1 Avrupa Şampiyonası kazandı.

11-12 sezonunda Pescara ile, 19-20 sezonunda Lazio ile sezonun oyuncusu olmayı başardı.

Ciro Immobile şu ana kadar kariyerinde 593 maça çıkt. Bu maçlarda 329 gol attı ve 75 asist yaptı.