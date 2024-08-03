Immobile ilk maçında Icardi'nin rekorunu kırdı

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

IMMOBILE'DEN 1. DAKİKADA GOL GELDİ

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan bu müsabakada, sadece 21. saniyede sahneye çıkan Immobile, Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçında gol atarak kariyerine başladı.

İtalyan santrfor, aynı zamanda Süper Kupa tarihindeki en erken golü kaydederek tarihe geçti.

ICARDI'NİN REKORUNU KIRDI

2006’dan bu yana Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyonda en erken gol, 7 Nisan 2024’te Şanlıurfa’da oynanan ve tamamlanamayan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 50. saniyesinde Icardi tarafından atılmıştı.