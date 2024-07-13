Immobile'nin tramvayla yaptığı kaza yeniden gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Immobile'nin tramvayla yaptığı kaza yeniden gündem oldu

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile'nin İtalya'da tramvayla çarpıştığı görüntüler sosyal medyada yeniden viral oldu.

Immobile'nin karıştığı kaza gündeme geldi

Beşiktaş, İtalyan yıldız Ciro Immobile'yi transfer etti.

Siyah-beyazlıların Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Golcü oyuncunun geçen sene yaşadığı olay, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"Verilmiş sadakası varmış" sözünün gerçekleştiği bir olay yaşandı.

Geçen sene öyle bir trafik kazası geçirdi ki, tramvay ile çarpıştı, önü paramparça olan arabadan mucize şekilde sağ çıktı.

İtalyan yıldız izinli olduğu bir pazar günü eşi ve 3 çocuğuyla Range Rover marka arabasıyla gezerken başkent Roma'nın Flaminio semtindeki Matteotti köprüsünde tramvayla çarpıştı.

Ciro Immobile ve ailesi önü paramparça olan ve ağır hasar gören araçtan sağ çıktı.

Kazanın şiddetinden tramvay raydan çıkarken, Ciro Immobile'nin omurgasında burkulma ve sağ kaburga kemiğinde bileşik kırık oluştu.

Yapılan bu kaza, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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