Hull City Premier Lig'e futbolcu gönderdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hull City Premier Lig'e futbolcu gönderdi

Premier Lig ekibi Ipswich Town, Championship takımı Hull City'den İngiliz futbolcu Jacob Greaves'i kadrosuna kattı ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hull City'den Premier Lig'e transfer

İngiltere Premier Lig ekibi Ipswich Town, yeni sezon transferlerine bir yenisini ekledi.

İngiliz temsilcisi, Championship'te mücadele eden Hull City'den Jacob Greaves'i kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi, 23 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi imzaların atılmasının ardından açıklama yapan Greaves, çok mutlu olduğunu ve Premier Lig'e adım attığı için heyecanlı hissettiğini söyledi.

Savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon Hull City'de çıktığı 43 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.

aw246109-01.jpg

İlgili Haberler
Galatasaray para bastı. Taraftar saniyeler içinde tüketti
Immobile'nin tramvayla yaptığı kaza yeniden gündem oldu
Immobile'nin karıştığı kaza gündeme geldi
Mourinho'nun oğlum dediği yıldız futbolcuyu Galatasaray alacak
Son Haberler
EURO 2024'te en büyük golcü kim olacak? Spor
EURO 2024'te en büyük golcü kim olacak?
Kara elmas ocakları kapatıldı Gündem
Kara elmas ocakları kapatıldı
Mehmet Şimşek gözüne onları kestirdi. Bu vergiyi herkes destekleyecek Ekonomi
Mehmet Şimşek gözüne onları kestirdi. Bu vergiyi herkes destekleyecek
Ayakkabı nasıl seçilir? Ayakkabı alırken nelere dikkat etmeli? Gündem
Ayakkabı nasıl seçilir? Ayakkabı alırken nelere dikkat etmeli?
Otomobil bariyerlere saplandı: 4 yaralı Gündem
Otomobil bariyerlere saplandı: 4 yaralı
İsrail ‘Güvenli bölge’ ilan ettiği yeri vurdu. Hamas komutanını hedef aldı 71 kişiyi öldürdü Dünya
İsrail ‘Güvenli bölge’ ilan ettiği yeri vurdu. Hamas komutanını hedef aldı 71 kişiyi öldürdü
Banyoda doğurdu çöpe attı Gündem
Banyoda doğurdu çöpe attı