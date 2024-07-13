Mourinho'nun oğlum dediği yıldız futbolcuyu Galatasaray alacak

Süper Lig'de üst üste iki sezon şampiyonluk yaşayan Galatasaray, yeni sezon için de iddiasını sürdürmek için kolları sıvadı.

Sarı-kırmızılılar, transfer için düğmeye bastı.

Galatasaray, Manchester United forması giyen Scott McTominay'ı kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Futbol Direktörü Cenk Ergün ve Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, dün İngiltere'ye uçtu.

SICAK BAKIYOR

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'da oynamaya olumlu bakıyor.

Kulübüyle yapılan transfer görüşmeleri ise yüz yüze yapılacak toplantıların ardından netleşecek.

McTominay'ın piyasa değeri 32 milyon Euro olarak dikkat çekiyor ve oyuncunun sadece 1 yıllık kontratının kalması da avantaj olarak görülüyor.

MOURINHO 'OĞLUM' DEMİŞTİ

Jose Mourinho, Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde altyapıdan A Takıma çıkardığı Scott McTominay ile ilgili, ''Sevilla'da Şampiyonlar Ligi maçında Scott McTominay’i oynatıp Pogba’yı yedek bıraktığım zamanı düşünüyorum. Scott, o benim oğlum. Bir kulüpten başka bir kulübe gittiğimde, her zaman benim oğlum olacak oğullarımı buluyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

1.91'lik McTominay, geçen sezon çıktığı 43 maçta 10 gol atarken 3 asist yaptı.