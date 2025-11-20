İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti 2021’de evlenmiş, Ocak 2025’te ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir dünyaya gelmişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.

Yüzünde yorgunluk belli olan Şefkatli, Instagram hikayesinde şu sözleri paylaştı:

“Dün akşam zehirlendim. Geceyi hastanede geçirdim. Üzerine sabah çocukları cimnastiğe götürdüm, bir de bu beyefendinin vize randevusu vardı ona gittik.”

"UZUN BİR SÜRE DIŞARIDA YEMEK YOK"

Şekatli sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Evet uzun bir süre dışarıda yemek yok. Diyet yok. Sadece sağlıklı beslenme" ifadelerini kullandı.

İkiz bebeklerin yoğun temposu arasında zehirlenme yaşayan genç anneye takipçilerden binlerce “Geçmiş olsun” mesajı yağdı.

YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR?

1992 İstanbul doğumlu Yasemin Şefkatli 33 yaşında. 2021’de İdo Tatlıses ile evlenen model ve içerik üreticisi iç mimarlık okudu.

Kuzeni sosyal medya fenomeni Hilal Şefkatli ile tanınıyor. 1.71 boyunda, 57 kilo, Kova burcu.

YouTube’da sağlıklı yaşam ve makyaj içerikleri üretiyor, modellik de yapıyor.

2025’te ikizleri Ayel ve Emir’i kucağına aldı.