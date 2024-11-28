İmralı –DEM görüşmesi ne zaman olacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıları tekrarlayarak, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. DEM Parti ise Öcalan ile görüşmek için başvuru yapmış ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dilekçeyi değerlendireceklerini söylemişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tv100 programcısı Sinan Burhan’a İmralı – DEM görüşmesinin yapılacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu.

"SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında açıklamalarda bulunan tv100 programcısı Sinan Burhan, Bakan Tunç’un kendisine yaptığı açıklamada, “Bu konu ile ilgili netleşmiş bir gün yok. Süreç devam ediyor. ‘Şu gün’ diyemeyiz” dediğini aktardı.