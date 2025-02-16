İmralı heyeti Barzani'den icazet aldı! Teröristbaşına mesaj getirecekler...

DEM Parti’nin İmralı Heyeti, teröristbaşı Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası icazet almak için Mesut Barzani ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Pirman ilçesinde bulunan Barzani’nin ofisinde 1 saat 45 dakika sürdü.

İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Asrın Hukuk Bürosundan Özgür Erol ve İbrahim Bilmez, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç heyette bulunanlar arasındaydı.

İMRALI HEYETİ BARZANİ'DEN İCAZET ALDI

DEM Parti’den yapılan bilgilendirmeye göre; görüşmede İmralı Heyeti esas olarak teröristbaşı Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulunurken, Barzani’nin sürece ilişkin icazetini aldıkları belirtildi. Görüşme sonrası açıklama yapılmayacağı aktarıldı.

Görüşmeye dair Barzani’nin yaptığı açıklamada, teröristbaşı ile yapılan son görüşmelere ilişkin detay ve alınan mesajların Barzani’ye iletildi. Gelişen yeni sürecin önemine vurgu yapılan açıklamada, Barzani’nin sürecin sorunların çözümü için en doğru yol olduğuna işaret ederek, tarafların bu sürecin başarıya ulaşması için çaba göstermesi gerektiğinin altı çizildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘DEM ile Öcalan İmralı’da görüşsün' çıkışı ile beraber yeni süreç tam anlamıyla başlamıştı. DEM heyeti iki kez İmralı’ya giderek teröristbaşı ile görüşmüştü. Sürecin ardından teröristbaşından ‘silah bırakma’ açıklaması ise gelmemişti. Bahçeli ise ‘bir an önce açıklansın’ çıkışı gelmişti. Son olarak İmralı heyetinin üçüncü kez teröristbaşı ile görüşeceği de konuşuluyor.