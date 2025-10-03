İmralı heyeti bebek katiliyle görüştü!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmralı heyeti bebek katiliyle görüştü!

İmralı heyetinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, cezaevindeki bebek katili Abdullah Öcalan ile 3,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti'nin İmralı heyeti, teröristbaşı Öcalan ile görüştü.

Görüşmenin içeriğine dair detayların yarın yapılacak yazılı açıklamayla paylaşılması bekleniyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, İmralı Cezaevi’nde PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret etti. Parti yöneticileri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan heyet, sabah saat 10.30’da görüşme için yola çıktı.

Erdoğan'ın, DEM Parti yakınlığı dikkat çekmişti! İmralı heyetiyle ilgili yeni gelişmeErdoğan'ın, DEM Parti yakınlığı dikkat çekmişti! İmralı heyetiyle ilgili yeni gelişme

3.5 SAAT GÖRÜŞTÜLER

Yaklaşık 3,5 saat süren görüşmenin içeriğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, DEM Parti yetkilileri kamuoyuna bilgilendirme amacıyla yarın yazılı bir açıklama yayımlanacağını duyurdu.

Son Haberler
Kışın gizli silahı: Soğuk algınlığına karşı Paça Çorbası mucizesi!
Soğuk algınlığına karşı Paça Çorbası mucizesi!
Teğmen Ebru Eroğlu'na nefret kustular! Okulu birincilikle bitirmişti...
Teğmen Ebru Eroğlu'na nefret kustular! Okulu birincilikle bitirmişti...
Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi yorumu: Alışığız
Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi yorumu: Alışığız
Tutuklu belediye başkanı CHP'den istifa etti!
Tutuklu belediye başkanı CHP'den istifa etti!
Yunanistan'da Daltonlar operasyonu
Yunanistan'da Daltonlar operasyonu