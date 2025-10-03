İmralı heyeti bebek katiliyle görüştü!

DEM Parti'nin İmralı heyeti, teröristbaşı Öcalan ile görüştü.

Görüşmenin içeriğine dair detayların yarın yapılacak yazılı açıklamayla paylaşılması bekleniyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, İmralı Cezaevi’nde PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret etti. Parti yöneticileri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan heyet, sabah saat 10.30’da görüşme için yola çıktı.

3.5 SAAT GÖRÜŞTÜLER

Yaklaşık 3,5 saat süren görüşmenin içeriğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, DEM Parti yetkilileri kamuoyuna bilgilendirme amacıyla yarın yazılı bir açıklama yayımlanacağını duyurdu.