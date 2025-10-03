Erdoğan'ın, DEM Parti yakınlığı dikkat çekmişti! İmralı heyetiyle ilgili yeni gelişme

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere saat 10.30'da İmralı Adasına doğru yola çıktı.

'Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında yürütülen siyasi temaslar kapsamında heyet, son olarak 28 Ağustos’ta İmralı’ya gitmişti.

DEM Parti heyetinin önceki gün Meclis açılış gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la samimi görüntüler vermesi gündemdeki yerini koruyor. Erdoğan Genel Kurul'da tokalaşmadığı Hatimoğulları ile resepsiyonda tokalaşmıştı.

