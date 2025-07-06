İmralı heyetinden açıklama! Bebek katiliyle görüştüler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmralı heyetinden açıklama! Bebek katiliyle görüştüler

DEM Parti'nin İmralı heyeti bebek katiliyle görüşmeleri sonrası yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, " Sürecin gereklerini yerine getirme hususunda herkese sorumluluk düşüyor" denildi.

DEM Parti İmralı heyeti, bebek katili Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan heyetin yaptığı görüşme 2 buçuk saat sürdü.

Görüşme sonrası açıklama yapan heyetin ifadeleri şu şekilde:

Bugün heyet olarak İmralı Cezaevinde Sayın Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Sayın Öcalan sağlık ve moral olarak gayet iyiydi. Görüşmemizde sürecin yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu vurguladı. Atılacak yeni adımlarla birlikte sürecin gereklerini yerine getirme hususunda herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

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Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi. Benzer biçimde TBMM’de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı.

Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük.

Bugün Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında metan gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden askerler olduğu bilgisini görüşme esnasında aldık. Bu olay Sayın Öcalan’da ve hepimizde derin bir üzüntü yaratmıştır. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz.

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